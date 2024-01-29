Сюрпризы в отношениях и карьере: какие знаки ждет удачная неделя. Гороскоп

Период с 29 января по 3 февраля будет словно глоток свежего воздуха после хаотического начала сезона Водолея. Неделя начинается с того, что Венера образует секстиль с Сатурном в Рыбах – это принесет стабилизацию в отношениях и карьере.

Видео дня

Астрологи говорят, что стоит подумать о будущем и заложить основу для долгосрочных прибылей. Позже Меркурий сформирует тригон с Ураном в Тельце, что может стать катализатором некоторых судьбоносных событий.

Овен

Вы будете впадать в крайности, однако звезды предложат невероятные перспективы. Придется делать немаловажный выбор, что повлияет на будущее. В понедельник, 29 января, Марс в Козероге находится в тригоне с Ураном в Тельце. Есть шанс значительно улучшить заработок и получить важные новости. Следует взять на себя инициативу на переговорах или начать новый проект.

Телец

Неделя пройдет в бешеном темпе. Вы окажетесь на развилке и захотите все тщательно обдумать, однако действовать придется мгновенно. Каким бы ни был ваш выбор, вы будете искать более легкий путь, но осознайте, что трудности являются непременным условием развития.

Близнецы

Вы будете искать новые дороги и новые возможности. Вы усердно и настойчиво работали и стремитесь наконец-то увидеть прогресс. Однако пока ни доходов, ни славы, ни других вознаграждений на горизонте не видно. Неважно, насколько быстро вы двигаетесь, если вы никуда не сворачиваете с дороги. Путь может быть неправильным. У вас будет выбор сделать что-нибудь новое, увлекательное и выйти из зоны комфорта. Иногда медлительность помогает добиться большего прогресса.

Рак

Неделя пройдет в раздумьях. Вы будете планировать, взвешивать, выбирать направление. Однако это не значит, что у вас будет время для отдыха. Стремительный темп и динамические изменения спровоцируют эмоциональные качели. Вы готовы принять важное решение. Возможно, вы готовы к запуску нового проекта. Но сейчас есть соблазн вернуться назад и выбрать то, что кажется безопасным.

Лев

На этой неделе вы упорядочите свои обязательства. Придется делать трудный нравственный выбор. Вы могли бы принять новую личную философию, позволяющую отпустить прошлые обиды и легче двигаться вперед. Но пока вы не готовы отказаться от ежедневной рутины и взяться за что-нибудь новое. Напряжение приведет ко внезапному взрыву эмоций. Давление станет непомерным – вы больше всего захотите независимости и автономии в отношениях, работе или творчестве.

Дева

На этой неделе вы готовы совершить скачок веры. Теперь вы абсолютно уверены, что вы хотите развивать свое дело. У вас могут возникнуть сомнения, но астрологи советуют пойти на просчитанный риск. Также есть шанс встретить настоящую любовь, поэтому не отказывайтесь от приглашений на свидание.

Весы

На этой неделе вы можете получить важный совет, который начнет новую веху в жизни. Впереди – волнующий и напряженный период. Вы словно погрузитесь в новое приключение. Ситуация будет сродни блужданию в незнакомом месте. Пора выходить из зоны комфорта и принимать новые вызовы. Вы готовы изменить свой образ жизни.

Скорпион

Вы готовы отказываться от старых шаблонов и искать новые возможности. Вы ищете перемен, и немедленное улучшение возможно, если вы не будете постоянно оглядываться назад. Риск – это всегда стресс и сомнения. Важно просчитать все аспекты и предусмотреть последствия. Импульсивные действия могут привести к новым тревогам.

Стрелец

Жизнь будет очень насыщенной. Вы полностью погрузитесь в новый творческий проект или задание на работе. Есть шанс встретить любовь. Это будут глубокие чувства, хотя сначала вам будет казаться, что вы просто теряете голову от страсти. На самом деле, любовь с первого взгляда может привести к долгосрочным отношениям.

Козерог

Вы готовы рискнуть. Жизнь может подбросить сюрпризы, но при этом предоставит большую возможность, связанную с вашей карьерой или бизнесом. Но это означает, что придется принимать долгосрочное решение, которое касается не только вас, но и других. Вы умеете делать сознательный выбор, но лучшим способом будет погрузиться в неизвестное и незнакомое.

Водолей

Придется делать очень смелый шаг. Есть шанс исполнения заветного желания, но придется рискнуть. Также вы можете получить перспективное предложение по карьере. Это будет более масштабным и смелым шагом, чем вы думали раньше. Вероятный переезд, работа за границей или полное изменение образа жизни. Это будет то, о чем вы так долго мечтали.

Рыбы

На этой неделе Вселенная словно будет разговаривать с вами, так что прислушайтесь к интуиции. Следует больше времени проводить с семьей – близкие люди станут вашим источником вдохновения. Во вторник, 23 января, Венера входит в знак Козерога и делает полусекстиль к Плутону в Водолее. В этот день вы можете получить духовное откровение. Высшие силы словно подскажут вам верную дорогу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие знаки скоро ждет карьерный успех.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.