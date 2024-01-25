Сюрпризы или много работы: гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака 

Овнам преподнесут сюрпризы, но не все окажутся приятными. У Тельцов будет много работы, так что об отдыхе можно забыть.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 25 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Получите сюрпризы от ближайшего окружения, не все они будут приятными, но вы сейчас способны превратить те лимоны, которые вам подсовывают, в полезный и вкусный лимонад, вместо того чтобы морщиться.

Телец

Работы накопилось немало, и вы уже не знаете, за что хвататься в первую очередь, потому что вроде бы все дела срочные. И здесь никак не обойтись без планирования и выделения приоритетов, когда вы прежде беретесь за самое важное.

Близнецы

Деньги сегодня приходят не только от основной работы, но и других источников, это могут быть какие-то гонорары, авансы, средства за продажу ваших товаров или услуг. Может быть, сейчас вы как раз развиваете свой бизнес.

Рак

В голову приходят новые идеи, благодаря которым вы способны совершить настоящий прорыв. Благодаря этому вы можете внезапно изменить свои ближайшие планы и пойти в то направление деятельности, которое будет для вас совершенно новым и неожиданным.

Лев

Учтите тот факт, что блестящие результаты вашей работы, которые вы получаете сегодня – это еще и заслуга вашей команды, а не только ваши личные достижения. Поэтому не забудьте поблагодарить всех причастных.

Дева

Общение с коллегами будет сейчас очень информативным, вы узнаете не только какие-то жареные факты и свежие сплетни, но и полезную информацию о том, куда вам следует дальше двигаться, чтобы получить максимальный результат.

Весы

Вы делитесь сегодня с другими всем, что у вас есть – и хорошим настроением, и добрым словом, и полезными советами, и уникальным опытом, и даже не ожидаете какой-либо благодарности, материальной или моральной. Но люди вас благодарят, как могут.

Скорпион

Получаете сегодня отличные новости. Возможно, они будут касаться вашей семьи, близких или дальних родственников, которые повлияют и на вашу жизнь. Все это поднимает вам настроение и делает вас очень счастливым.

Стрелец

Внутренние вопросы будут нуждаться в осмыслении и решении, вот вы и уединяетесь для того, чтобы разобраться в себе, в тех процессах, которые происходят внутри и вокруг вас.

Козерог

Вам удается запустить и автоматизировать какие-либо производственные процессы. И сейчас вы радуетесь тому, что освободилась куча времени, и вы уже не будете тратить усилий на какую-то скучную монотонную работу, потому что за вас работают технологии.

Водолей

Особенно сложно будет соблюдать различные бюрократические правила и даже совсем безумные, ваша натура будет стремиться к свободе и творчеству, тогда как обстоятельства требуют повиноваться законам и выполнять различные предписания.

Рыбы

Работайте сегодня по довольно странному графику, когда есть длительные сбор информации, изучение всех обстоятельств, анализ входных данных, тщательное планирование, длительная раскачка и, наконец, работа.

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