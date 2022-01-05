Стрельцы достигнут целей, а Близнецы отправятся в путь: гороскоп на 5 января

Стрельцы достигнут определенных целей, это будет личный рекорд или воплощение давней мечты, а Близнецов ожидает дорога, которая принесет новые впечатления, знакомства или приключения. Весы могут поссориться с самыми близкими людьми, а Львы будут скромны в своих желаниях.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 5 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Проведите этот день максимально спокойно. Потому что позади - очень напряженные дни, да и впереди - немало планов, которые не дадут вам возможности отдохнуть, словом, сегодня некое затишье, которым стоит воспользоваться.

Телец

Общение сегодня будет особенно долгожданным и продуктивным, ведь вы уже хорошо отдохнули и перезагрузились, так что можно уже понемногу приступать к своей привычной работе и радоваться общению с коллегами.

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Близнецы

Отправляйтесь навстречу новым впечатлениям, знакомствам, приключениям, которые вам приносит дорога. Впрочем, она может быть не слишком уж и далекой, например, к соседям или родственникам, но впечатлений будет немало.

Рак

Наконец-то уже можно хоть немного поработать, и вам сейчас труд будет в радость, даже если он очень активный и интенсивный. Вы словно соскучились по работе, и с радостью выполняете все привычные обязанности.

Лев

Сегодня вы очень скромны в своих желаниях, даже если у вас есть достаточно средств для того, чтобы душа развернулась и позволила себе все, что хочется, вы словно соблюдаете определенную аскезу и не хотите тратить лишнее.

Дева

Уже наступает определенная усталость, даже от праздников, потому что вам достаточно сложно настолько бурно отдыхать. И сегодня захочется провести день в покое, по-семейному, на очень низких оборотах и ​​без ярких впечатлений.

Весы

Сегодня можете поссориться даже с самыми близкими людьми. Впрочем, кажется, вы не слишком много сил прилагаете к тому, чтобы все было тихо и мирно, наоборот, пытаетесь спровоцировать, критикуя других.

Скорпион

Ваша фантазия сегодня может сыграть с вами злую шутку, и вы воспринимаете определенные обстоятельства или людей несколько в искривленном свете, а не так, как это на самом деле. И вам сегодня достаточно легко будет навешать лапшу на уши. Потому лучше не верить всему, что вам говорят.

Стрелец

Вы сегодня достигаете своих определенных целей, даже если они очень скромные и личные, вам будет очень приятно осознавать, что вы добились своего. Возможно, это определенный личный рекорд или воплощение давней мечты.

Козерог

Вы сейчас много общаетесь с людьми, причем сразу с большим количеством. К примеру, вы можете выступать перед целым коллективом, или говорить какие-то тосты, а может, попадете на многолюдное собрание, где вам придется произносить речь.

Водолей

Даже если бы вы хотели уже перейти на привычные рабочие рельсы, кто-нибудь опять вас возвращают к празднованию или подготовке к очередной порции веселья. И вы снова вынуждены увязнуть в этих процессах, даже против своего желания.

Рыбы

Трудовые будни, если они вас и тронут, будут очень спокойными и ненавязчивыми. Вы работаете в привычном графике, ничуть не напрягаясь и даже получая удовольствие, ведь все это происходит в умеренном режиме.

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