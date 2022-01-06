Стрельцов ожидают подарки, а Козероги потратят деньги: гороскоп на 6 января

Стрельцов ожидают семейные заботы с празднованием и подарками, а Козероги будут тратить деньги на шоппинге или отдавать задолженность. Раки могут внезапно изменить планы и захотеть начать что-то новое.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 6 января. Кого ожидает сложный день, а кого - празднования, читайте дальше.

Овен

Вы можете отпраздновать завершение важного проекта и насладиться тем, насколько у вас все блестяще получилось. Да, вам нужно будет себя вознаградить за труд и немного отдохнуть перед началом новых свершений.

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Телец

Вам очень хочется изменить жизненные обстоятельства, чтобы все вокруг вас заиграло, заискрилось и добавилось что-то новое, появились яркие впечатления, новые люди и возможности. Так что вы делаете все в этом направлении.

Близнецы

Так хочется залечь в теплом месте, и не напрягаться, потому что есть необходимость возобновить силы. И вы просто ничего не делаете, даже по хозяйству и позволяете себе просто бездельничать.

Рак

Можете вдруг поменять все планы и отправиться туда, куда и не собирались. Также будет большое желание начать что-то новое и необычное, например, отправиться на освоение новых пространств, профессии, увлечений.

Лев

Очень сильный день, когда вы способны легко и быстро справиться с нашествием дел, продуктивно общаться с людьми, параллельно давая им хороший заряд положительных эмоций.

Дева

Работа кипит, рождаются хорошие идеи, люди с радостью включаются в обсуждение и готовы работать. Словом, сегодня разные заседания, собрания, конференции будут очень продуктивными.

Весы

Собирайтесь и празднуйте вместе с вашими друзьями и родными все, что можете, ведь это очень ценно – единение для того, чтобы радостно и дружески провести время и почувствовать дружескую поддержку.

Скорпион

Традиции сейчас - превыше всего, и вы сегодня попадаете в обстоятельства, когда вас могут привлечь в определенных обрядах, ритуалах или древних традициях. Даже если вы очень далеки от всего этого, вам очень понравится.

Стрелец

У вас приятные семейные заботы, вы убираете дом, готовитесь к встрече с родственниками, словом, продолжаете праздновать, а еще проолжается время подарков – вы и получаете очередную порцию, и сами дарите своим родным.

Козерог

Деньги сегодня куда-то исчезают с невероятной быстротой. Результат один – финансов становится меньше, и все равно, на что вы их тратите – на какие-то нужные вещи, отдаете задолженность, или получаете кайф от шопинга.

Водолей

Вы сейчас не можете свободно делать то, что хотели, потому что и родные от вас чего-то хотят, и друзья куда-то зовут, и сотрудники что-нибудь интересное подготовили. А у вас были свои планы, и ради других вы вынуждены от них отказаться.

Рыбы

Сегодня будете пытаться правильно распределить те средства, которые у вас есть. И это должны быть достаточно разумные и взвешенные расходы, возможно, речь идет об инвестициях в будущее, обучение или здоровье.

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