Стрельцов ожидает важная встреча, а Близнецов – слава: гороскоп на 9 февраля

У Стрельцов может произойти важная встреча, от которой зависит их дальнейшая жизнь, а у Близнецов увеличится количество поклонников, и они получат славу. У Дев наступает период влюбленности и иллюзий, а у Весов появится возможность поруководить.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 8 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Кто-то может попробовать вас несколько ограничить в ваших стремлениях, так что придется решительно отстаивать свои права, но у вас есть достаточно сил, храбрости и веских аргументов, чтобы добиться справедливости.

Телец

День будет загружен разными делами, но главное - сегодня вы должны показать высокий класс. Возможно, придется участвовать в соревнованиях, конкурсах, кастингах, которые призваны выделить вас из толпы и показать вашу уникальность.

Видео дня

Близнецы

Настроение у вас улучшается, возможности – расширяются, вы увеличиваете свою аудиторию, количество поклонников и даже учеников. Словом, приобретаете определенную славу и от этого ваша уверенность растет.

Рак

Сегодня вы будете находиться в сомнениях, ведь те, кто вам что-то обещали, будут до последнего морочить голову, например, не отдавать деньги или не определяться со временем встречи, словом, вы ожидаете, пока кто принимает решение.

Лев

Вы становитесь более мудрыми и рассудительными, а еще достаточно скромными и бережливыми. Вы сознательно становитесь аскетами, уменьшаете расходы и довольствуетесь тем, что у вас уже есть, а не мечтаете о несбыточном.

Дева

Наступает прекрасный период влюбленности и иллюзий, когда вы переполнены чувствами и словно летаете где-то в мечтах и ​​фантазиях, придумываете себе и разные приятные обстоятельства, и отличные качества ваших избранников, которые действительно могут расходиться с действительностью.

Весы

Сегодня представится возможность поруководить и проявить ваши командирские таланты, даже если вы раньше исполняли роль тихого и спокойного подчиненного. Но вдруг вы можете превратиться в строгого, но справедливого руководителя.

Скорпион

Сегодня случаются разные интересные события, которые потребуют от вас усиленного внимания и напряжения, так что вам нужно будет и поработать, и с людьми встретиться, и немало мест посетить. И все это сделать быстро и без лишних слов и эмоций.

Стрелец

Сегодня у вас может случиться важная встреча, от которой зависит ваша дальнейшая жизнь. Но у вас нет повода для волнения, ведь все произойдет так, как вы хотите, потому что люди вам попадаются достаточно адекватные.

Козерог

Те предложения, которые сегодня к вам поступят, требуют тщательного анализа и внимательного осмысления, потому что не следует спешить – такие решения не принимаются мгновенно. Дайте себе время для того, чтобы все взвесить.

Водолей

Новые проекты, которые должны войти в вашу жизнь, пока проявляются в виде мечтаний и планов. Но и эта работа очень важна, занимает время и все ваше внимание. Так что анализируйте данные, выделяйте приоритеты и рассчитывайте риски.

Рыбы

Хочется сегодня каких-то развлечений и веселья, чтобы разбавить эти серые будни, да и близким радость принести. Вот вы и попытаетесь как-то порадовать себя и окружение, но не за все деньги мира.

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