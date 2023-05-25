Ссоры и разочарования: какие знаки зодиака в ближайшие дни ждут проблемы

Для представителей некоторых знаков зодиака наступает не самое лучшее время. Астрологические транзиты будут побуждать к размышлениям и переоценке отношений. Не исключены ссоры, недоразумения и разочарования.

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По словам астрологов, войдя в чувственный и приземленный знак Тельца, Юпитер сделал первоначальный квадрат к ретроградному Плутону в Водолее. Напряженности ситуации придаст транзит воинствующего Марса во Льве. В этот период не советуют быть слишком самоуверенными и импульсивными, лучше дважды подумать, прежде чем что-либо решить или говорить.

Телец

Вы хотите бежать вперед, добиваться новых целей и получать деньги за свой упорный труд. Но на этой неделе звезды советуют не торопиться. Обязательства нуждаются в определенной дисциплине, поэтому важно сохранять равновесие. Энергия Марса и Юпитера повлияет на ваш четвертый дом семьи и эмоциональных основ. Найдите минутку, чтоб поразмыслить над ситуацией. Загляните в корень проблемы. Не будьте слишком поверхностными и не останавливайтесь на очевидных решениях.

Скорпион

Стремительный, хаотический и бурный период, продолжавшийся последние недели, слишком истощил вас. По словам астрологов, Плутон, дебютировавший в Водолее и сезон Тельца совсем не будут способствовать ослаблению напряжения. Марс столкнется с Юпитером в вашем секторе отношений. Звезды советуют проявить немного дипломатичности. Старайтесь сдержать свое эго и агрессию (по крайней мере, с точки зрения карьеры). В конце недели вас ждут переговоры с кем-то влиятельным и авторитетным.

Водолей

Вам очень хочется покоя и уюта. Вы можете желать отдыха и расслабления, тихих вечеров в кругу семьи или рефлексии наедине, но у звезд относительно вас явно другие планы. Юпитер вошел в сложный квадрат с ретроградным Плутоном в вашем знаке, и спокойствия ждать не стоит. Будут споры и конфронтации на работе и в личной жизни. Общая динамика между вами и партнером может усилиться. Отсутствие компромисса приведет к еще большим ссорам, поэтому попробуйте понять точку зрения партнера и не усугублять ситуацию.

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