Специфическое расположение планет принесет счастье трем знакам: гороскоп

Конец марта отметится нетипичной конфигурацией планет. Венера располагается в Тельце, Солнце и новолуние входят в знак Овна, а Плутон проходит через знак Водолея. Все это сулит невероятную удачу трем знакам зодиака. У них может возникнуть впечатление, что все звезды сошлись, чтобы помочь проложить им путь к счастью и мечтам.

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Близнецы

Конец марта станет эмоциональными американскими горками. Однако будьте уверены, что все чувства, которые вас захватят, будут положительными. Переход Венеры к Тельцу побуждает вас выйти из зоны комфорта и отправиться в приключения, которые всегда манят вас. Решитесь пережить опыт, которого у вас до сих пор не было. Это даст вам хороший заряд адреналина, который поможет быстрее двигаться к вашим мечтам. Планетарное движение окажет положительное влияние на ваше общение с близкими, особенно с романтическим партнером. А те редкие напряженные моменты, которые вам все-таки выпадут, будут тоже очень увлекательными. Тем не менее, будьте бдительны и терпеливо ждите, пока все встанет на свои места, чтобы в полной мере воспользоваться этим благословенным периодом.

Рак

Вас ждут хорошие новости. Астрологи предвещают вам решение устаревших проблем и получение результатов от давних усилий. В момент полнолуния вы наконец-то освободитесь от забот и почувствуете прилив уверенности в себе. Венера же обещает подарить вам нового человека, играющего в вашей жизни немаловажную роль. Вполне возможно, что благодаря этой встрече вы, наконец, получите давно заслуженное счастье. Если эмоции и энергии переполнят вас, направьте их внутрь себя. А потом попытайтесь выпустить пар, но в положительном ключе.

Рыбы

Вторая половина марта будет для вас напряженным периодом, но это будет напряжение со знаком "плюс". Проведите как можно больше времени со своим партнером, например, отправьтесь в путешествие. Небольшой отпуск позволит вам расслабиться и зарядиться энергией. В то же время, она укрепит ваши эмоциональные связи, даже если до этого вы испытывали определенную нестабильность. Вкладывайте свою бурную энергию в создание чего-нибудь значимого, будь то поиск новой работы, смена места жительства или повышение по службе. Венера будет способствовать улучшению ситуации в вашей романтической жизни и финансах. Будьте терпеливы, потому что результаты, которые вы получите, того стоят. На самом деле, это может положительно изменить вашу жизнь даже в долгосрочной перспективе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о знаках зодиака, которых в марте ожидают самые масштабные изменения.

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