Сложные задачи или романтика: гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Овнов ждут трудные задачи, им придется проявить все свои навыки. Девам звезды сулят настоящую романтику..

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28-29 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Перед вами сегодня стоят очень сложные задачи и высокие требования, и вы можете даже немного нервничать, сомневаясь, сможете ли справиться. Впрочем, у вас достаточно сил, опыта и вдохновения, чтобы быть на высоте.

Телец

Это будет очень спокойный день. Даже несмотря на то, что у вас были запланированы какие-то важные дела, они могут отмениться, и у вас появится куча свободного времени, которое вы можете использовать в свое удовольствие.

Близнецы

Деньги, которые сегодня появляются, будут очень кстати, ведь у вас уже есть список того, что срочно нужно купить еще на вчера, останавливало только отсутствие средств. А здесь уже на подходе и новые списки, и новые потребности.

Рак

Будет возможность начать неделю с большой уборки, расчистить, так сказать, пространство для новых свершений, ведь когда вокруг накоплено разной всячины, то и не думается, и не работает как следует.

Лев

Финансовые сделки сегодня будут особенно удачными, вы достаточно внимательны для того, чтобы заметить ошибки или неточности и их исправить. Еще и можете извлечь большую выгоду, если все сделаете быстро и вовремя.

Дева

Кто-то будет пытаться завоевать вашу любовь или хотя бы благосклонность. Здесь будут и очень приятные вам вещи, типа комплиментов или небольших презентов, и даже странные, например, приглашения в какие-то необычные места.

Весы

Все будто сговорились сегодня и делают все, чтобы вас придержать и замедлить. И как бы вы ни пытались рваться вперед, что-то или кто-то пытается вас хватать за руки и останавливать. Возможно, вас от чего-то оберегают.

Скорпион

Ни в коем случае сегодня не стоит приспосабливаться к вынужденным обстоятельствам, ведь в ваших силах сделать все так, как вы хотите. Поэтому отстаивайте и свои права и свои интересы, впрочем, это также могут быть интересы коллектива или семьи.

Стрелец

Планирование сегодня будет особенно важным, ведь этот процесс значительно сэкономит вам время в будущем, вы не тратите усилия на то, чтобы сообразить что вам и когда делать, а заранее знаете и свои обязанности, и цель, и пути достижения.

Козерог

Ваша естественная тщательность и внимательность к деталям сегодня сыграют немаловажную роль. Вы вовремя замечаете ошибку и можете избежать немалых убытков, как финансовых, так и репутационных, которые угрожали бы и вам, и вашей деятельности.

Водолей

Коллектив вас сегодня и поддержит, и поможет, и создаст именно то прекрасное настроение, когда вам все сложности будут казаться совсем не страшными. Так что больше надейтесь на команду, а работать самостоятельно будете немного позже.

Рыбы

Кажется, пришло ваше время проявить свои командирские качества, ведь у вас будет возможность возглавить проект или коллектив и попробовать власть на вкус. Ведь это только со стороны кажется, что управлять людьми легко, а на самом деле не всем это удается.

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