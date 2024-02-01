Сложные задачи или новые возможности: гороскоп на 1 февраля для всех знаков зодиака

Овнам придется решать сложные задачи, что станет для них настоящим вызовом. Перед Скорпионами откроются новые возможности.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 1 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Впереди – важный день, вы должны выполнить сверхсложные задачи, принять участие в официальных или культурных мероприятиях, где вы будете не просто наблюдателем, но и активным участником. Поэтому вы будете немного нервничать, чтобы все сделать правильно.

Телец

Напряжение уменьшается, и вы ощущаете облегчение, можно уже выдыхать и расслабляться. Пусть ненадолго, но можете позволить себе отдохнуть, сделать паузу и насладиться этой жизнью в полной мере хотя бы один день.

Близнецы

Решаются финансовые и имущественные проблемы, особенно если это касается оформления документов, заключения договоренностей, подписания контрактов. Вы находите нужные вам варианты, сбываются ваши давние материальные желания.

Рак

Определите свою главную цель на сегодняшний день и напишите на бумаге или в своем приложении для списков дел. Это поможет вам сфокусироваться на самом важном, и не рассеиваться на второстепенные задачи.

Лев

Будет достаточно тихо и спокойно, вы сможете расслабиться, посвятить время личным делам, погрузиться в размышления или просто ничего не делать, поставив всю свою работу на паузу и занимаясь спокойными монотонными делами.

Дева

Энергии сегодня будет хватать на большие достижения, вы чувствуете настоящий подъем, готовы перевернуть горы и добиться очень высоких результатов. Попытайтесь максимально сохранить это свое высокопродуктивное состояние.

Весы

Предвидятся приятные семейные дела, к которым нужно будет хорошо подготовиться, так что вы целый день можете посвятить подготовке, наводить порядок, совершать нужные покупки и вообще не уделять внимания работе.

Скорпион

Кто-то перед вами открывает прекрасные возможности, но вам нужно определиться, каким путем вы будете двигаться дальше и нужны ли вам эти новые возможности, соответствуют ли они вашим личным целям и ценностям.

Стрелец

Постарайтесь "съесть слона" небольшими кусочками – разбейте цель на меньшие шаги и назначьте им сроки выполнения. Определите, сколько времени вы хотите потратить на каждый шаг, и следуйте этому графику.

Козерог

Сегодня целый день можете чувствовать усталость из-за того, что накануне слишком много работали. А поскольку впереди у вас еще много планов и куча работы, то можно и отдохнуть немного, чтобы с завтрашнего дня снова начать усиленно работать.

Водолей

Не покупайте сегодня ничего лишнего, можете даже не брать с собой лишние деньги, чтобы не поддаться эмоциональному порыву и не было соблазна потратить их на что-то не очень нужное. Средства вам скоро понадобятся для более важных дел.

Рыбы

Вы не медлите с решениями сегодня – просто рубите гордиев узел, который нельзя развязать, бросаете отношения вместо того, чтобы долго и скучно разобраться в причинах конфликтов.

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