Следующие два месяца будут очень тяжелыми для четырех знаков зодиака: беды будут одна за одной

Следующие два месяца будут непростыми для некоторых уроженцев зодиакального круга - они переживут множество потрясений. Их настроение будет плохим из-за неприятностей, что заставит сомневаться в себе.

Астрологи издания Santeplusmag выделили четыре знака зодиака, для которых следующие два месяца будут тяжелыми. У них будут происходить беды одна за одной.

Рак

Эмоциональные и чувствительные Раки известны своей сильной интуицией. Но их ожидают неудачи в работе, поэтому им захочется закрыться в себе и все бросить. Этот трудный период научит расставлять приоритеты и лучше делегировать полномочия. Им нужно набраться терпения и быть уверенными в себе.

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Лев

Представителям этого знака лучше не принимать радикальных решений. Их плохое настроение может привести к тому, что они начнут спорить с близкими людьми. На работе Львы почувствуют, что усилия не приносят плодов. Им следует задуматься о причинах этих неудач, быть смелее и решительнее, иначе они могут лишиться и работы, и любимого человека.

Козерог

Уроженцы этого знака отличаются своей строгостью и умением слушать. В этот период они могут страдать от эмоциональных трудностей. В любви у них могут быть недопонимания с партнером, которые могут привести к расставанию. Чтобы преодолеть все испытания, им придется пересмотреть свои личные устремления.

Стрелец

Жизнерадостные Стрельцы рискуют иметь испорченное настроение. Конфликт в паре или с друзьями произойдет через их импульсивность. Чтобы наладить общение, им придется отложить в сторону гордость и лучше выражать свои эмоции. На работе также возможны конфлиты и финансовые потери.

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