Неожиданные расходы, романтика или прибыль: гороскоп на 12-13 февраля

Скорпионы в выходные потратят деньги, впрочем, они это будут делать грамотно, а Козероги вместо отдыха будут работать и получат прибыль. Раки же проведут эти дни в приятном общении и с романтикой.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 12-13 февраля. Кого ожидает легкая дорога и кто может создать интересные проекты, читаете дальше.

Овен

Настроение у вас приподнятое, окружение – очень позитивное, возможны радостные встречи с друзьями или партнерами, и вы все вместе во время такого общения можете создать интересные совместные проекты.

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Телец

Эти дни вы можете полностью посвятить время своей семье, обменяться эмоциями, поделиться планами, выслушать и выговориться, может даже что-то отпраздновать, но главное – вы получаете удовольствие от вашего единства.

Близнецы

Ваша любознательность не дает спокойно провести выходные, вы все время стремитесь развиваться и совершенствоваться, учиться и узнавать что-то новое. Вот и эти дни вы посвящаете получению новых знаний и навыков.

Рак

Любовь увлекает вас, и не только потому, что все что-то там празднуют. Кажется, пришло время насладиться приятным общением и всеми преимуществами романтических отношений.

Лев

Вам сейчас просто некогда тратить время на отдых, потому что как раз начинаете новые проекты, открываете новые возможности и испытываете новые направления и кажется, что сама фортуна способствует вам во всех ваших начинаниях.

Дева

Не спешите сегодня что-нибудь делать, куда-то бежать. Ибо хочется вам совсем другого – замедлить эту беготню, посидеть в покое, полюбоваться природой, расслабиться так, чтобы вообще не двигаться.

Весы

Семья вам сейчас создает такие условия и такое настроение, что вам не захочется вообще никуда выходить, чтобы насладиться всеми преимуществами семейной жизни. Поэтому выходные должны пройти спокойно, вы в полной гармонии с собой и миром.

Скорпион

Это будет период очень значительных трат, ведь деньги, которые вы недавно получили, за эти выходные может быстро спустить. Впрочем, тратить вы будете грамотно, оплачивать счета, а также инвестировать в какие-нибудь полезные направления.

Стрелец

Сейчас вам нужно будет несколько напрячься и немного поработать, ведь начавшиеся изменения требуют тяжелого труда и максимального внимания. Оставьте все искушения и развлечения, и направьте все свои усилия на дело.

Козерог

Пока другие отдыхают, вы можете заработать, потому что вместо того, чтобы бить баклуши вы, закатав рукава, занимается делом. Возможно, это у вас будет какая-то подработка или бизнес налаживается, но результат один – приходят деньги.

Водолей

Как бы вы ни хотели расслабиться, но сейчас лучше всего очень четко все спланировать, не оставляя ни себе, ни обстоятельствам никакого шанса сбиться с намеченного пути. Поэтому ставьте перед собой и другими жесткие условия и дедлайны.

Рыбы

Дорога в эти дни будет легкой и приятной, независимо от того, куда вы собрались и с какой целью. А если вы вдруг решите проявить благотворительность, то все ваши усилия будут вознаграждены, а ваши цели – достигнуты.

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