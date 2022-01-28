Скорпионов ожидает романтика, а Тельцов – семейный шоппинг: гороскоп на 29-30 января

Эти выходные для Скорпионов будут романтичными, а для Тельцов – очень семейными и закупочными. Девы большую часть времени посвятят своему здоровью, а у Рыб будет идеальный отдых.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 29-30 января. Кто может попасть в конфликт, а кто поработает, читайте дальше.

Овен

Дел у вас сейчас набралось немало, но вы можете пожертвовать всем ради встречи с друзьями или коллегами, с которыми вы давно не виделись. И правильно сделаете, ведь общение может стать не только приятным, но и полезным.

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Телец

Выходные будут очень семейными, а еще – закупочными, ведь вы наконец-то найдете время для того, чтобы сделать значительные запасы всего того, что давно собирались купить в больших объемах. Вот и будете тратить деньги на шоппинг всей семьей.

Близнецы

Эти дни обещают быть очень динамичными, вы все время в хлопотах, в дороге, многое запланировали, но и реализуете немало своих планов, ничто вам не мешает делать то, что вам хочется. И откладывать на потом ваши дела уже нельзя.

Рак

Интерес к чему-то очень важному заставит бросать уютный дом и отправляться в путь, навстречу новым впечатлениям и приключениям. В конце концов, приключения будут довольно приятными, а впечатления станут памятными.

Лев

Наконец-то наступают дни, которые полностью можно провести в расслабленном состоянии, в постели или на диване, и не бежать уже некуда. Есть время для того, чтобы ничего не делать, даже домашние дела забросить, как следует отдохнуть и собраться с мыслями.

Дева

Большинство времени вы посвящаете своему здоровью, всему, что поможет вам оградить себя от разных проблем, возможно проходите обследование, курс массажей или других лечебно-профилактических процедур. А если нет, то самое время этим заняться.

Весы

Вы находитесь в таком мягком и расслабленном состоянии, что никакие жизненные ветры вас не выведут из равновесия. Ибо сейчас вы склонны больше заглядывать вглубь себя, а не беспокоитесь о том, что происходит снаружи.

Скорпион

Эти выходные будут иметь романтический флер, у вас на горизонте или знакомства, или уже свидания, главное, что сердце трепещет, эмоции - на взлете, хочется обнять весь мир, а начать с одного конкретного человека.

Стрелец

Настроение будет несколько нервным, так что вероятность попасть в какой-то конфликт, который возникнет на ровном месте и может перерасти в существенное противостояние. Поэтому важно владеть собой и не вестись на провокации.

Козерог

Вам не удастся забыть о работе, наоборот, все выходные можете посвятить не домашним делам, а производственным, но это пойдет на пользу и вашей репутации, и карьере, и выиграете в финансовом плане, ведь за переработку обещают заплатить больше.

Водолей

Родственники или друзья издалека напомнят о себе, а может, даже посетят вас или заставят подниматься и куда-то отправляться, даже если у вас были другие планы и намерения. Но вы будете им даже благодарны за то, что вынудили активизироваться.

Рыбы

Получите все, чего бы вы хотели от идеального отдыха – спокойствие и равновесие, немного домашних хлопот, семейного уюта и дружеских разговоров, а может и небольшого праздника. Словом, это будут очень классические выходные.

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