Ситуация прояснится, а политики активизируются: гороскоп для Украины на 21-27 февраля

Общая ситуация для людей прояснится, и им станет спокойнее. Политики активизируются, и только в экономике не будет оптимизма – там так же будут латать дыры.

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Общество. Чувствуется определенное облегчение, все будто вздохнули, сбросили с плеч какое-то бремя, и стало гораздо спокойнее. Тем более, что общая ситуация проясняется, по крайней мере, становится понятнее, что происходит.

Политика . Уже прошло время сомнений и неопределенности, наблюдаем активизацию всех политических сил – все о чем-то заявляют, проводят акции, решительно действуют, как будто прибавилось уверенности.

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Экономика . Только экономическое направление пока не вызывает оптимизма, поскольку денег все еще нет откуда брать, вся система стоит, а на самом деле требует трансформации, но пока только латают дыры.

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