Шопинг, удачные встречи или деньги: гороскоп для всех знаков зодиака на 17 февраля

Львы отправятся на шопинг и потратят деньги на себя и любимых, а Овны могут запланировать на этот день самые важные встречи, ведь все они будут удачными. Рыбы неожиданно получат деньги, а Близнецы – признание и славу за свой профессионализм.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 17 февраля. Кого пригласят на свидание, а кто будет отстаивать свою правоту, читайте дальше.

Овен

Запланируйте сегодня важные встречи и любые дела, связанные с контактами с другими людьми, ведь все они обещают быть удачными и обратиться в вашу пользу.

Телец

Что-то не очень вы настроены работать, ни вообще что-то делать, потому что мысленно летаете где-то очень далеко, в мечтах и ??облаках, не хочется вам и встречаться с кем-либо, потому что это будет мешать вашим фантазиям.

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Близнецы

Получите очередную порцию славы и признания, будете иметь полное право считать себя профессионально реализуемыми, ведь вы обходите сейчас многих своих коллег и конкурентов, побеждаете в каких-либо соревнованиях или конкурсах.

Рак

Хоть вы сегодня чрезвычайно загружены, с утра до ночи что-то делаете, но вам даже нравится все это: и загруженность, и востребованность, и усталость, и приятная боль в мышцах от напряжения.

Лев

Шопинг сегодня добавит вам приятных эмоций, ведь вы с удовольствием будете тратить деньги и на себя, и на любимых, родных, может даже под влиянием эндорфинов решите проявить благотворительность и кого-то поддержать финансово.

Дева

Сегодня все ваши процессы следует настроить так, чтобы все делалось в автоматическом режиме, а вы только нажимали на нужные рычаги и управляли удаленно. А вам остается заняться любимыми делами.

Весы

Сейчас нужно включить все свое очарование и красноречие для того, чтобы убедить других делаете именно то, что вам нужно. Словом, не спешите выполнять работу, потому что можете сделать так, что за вас ее сделает кто-нибудь другой.

Скорпион

Потребуются все ваши знания и силы, чтобы отстоять свою правоту, ведь ваши соперники будут достаточно смелы и убедительны, испытывают на прочность ваши границы, а вас – на уверенность и профессионализм.

Стрелец

Общение сегодня будет конструктивным, вы можете договариваться с людьми обо всем, что угодно. Да и вообще день будет светлым и приятным, самое время встречаться и общаться, обсуждать даже очень непростые вещи.

Козерог

Как бы вы ни относились к составлению планов, но без них сегодня не обойтись. Ведь перед вами открываются новые перспективы и сейчас крайне необходимо как-то более конкретно определить свои желания и направления приложения сил.

Водолей

Влюбленные в вас сегодня проявляют себя и свою страсть. Пусть даже в письменном виде или в телефонном звонке, но все же они проявляются и могут вас пригласить на свидание или на какое-то культурное мероприятие.

Рыбы

День обещает принести вам немного денег. Не так чтобы очень много, но неожиданно - кто-то может решить вас материально поддержать, а может это вам удастся сэкономить. А то, что сохранили, то считайте, что заработали.

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