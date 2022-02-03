Шесть знаков зодиака несовместимы в любви: их могут ждать большие трудности

Каждый человек индивидуален и имеет особенные черты характера. Не все совместимы в паре и могут расстаться из-за очень разных взглядов на жизнь.

Эксперты по звездам издания Сosmopolitan назвали пары по знаку зодиака, которых ждут большие трудности в отношениях. Узнайте, кто попал в список.

Овен и Рыбы

Овен любознателен и прямолинеен. Он ненавидит ходить вокруг да около, считая, что это пустая трата времени. Нерешительность Рыб может его раздражать. Кроме того, Рыбы очень чувствительные к словам и легко могут обидеться из-за мелочи, что только усложнит ситуацию.

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Телец и Скорпион

Телец любит комфорт и ценит стабильность. Это упрямый знак, который твердо стоит на ногах . А Скорпион – знак разрушения и возрождения, который обожает авантюры. Их отношения изначально обречены на крах, потому что у них совершенно разные цели.

Близнецы и Козерог

Близнецы любят общение и никогда не откажутся от веселого времяпровождения в компании. Они очень переменчивые по характеру и могут действовать импульсивно. Козероги предпочитают тишину и одиночество и долго взвешивают решения.

Рак и Стрелец

Рак любит проводить время дома, не покидая своей зоны комфорта. Он часто живет прошлым и витает в мечтах. Стрелец обожает новые знакомства, путешествия и занятия спортом – он просто не может усидеть на месте. Этой паре не найти взаимопонимания.

Дева и Лев

Дева – очень закрытый в себе знак, которому трудно доверять людям. Он обладает большой способностью к анализу и внимателен к деталям. Лев любит жить мгновением и не думает о завтрашнем дне. Все решения он принимает спонтанно.

Водолей и Весы

Весы не представляют себе жизнь в одиночестве. Для них на первом месте семья, они готовы отказаться от путешествий и карьерных амбиций ради семейного уюта и детей. Водолеи – очень независимы и терпеть не могут ограничений. Они уверены, что брак – это не для них.

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