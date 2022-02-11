Шесть знаков зодиака - главные изменщики: они могут обмануть кого угодно

Измена в любовных отношениях считается одной из самых весомых причин расставания пары. Простить предательство сможет не каждый человек.

Эксперты по звездам издания Suggest назвали шесть главных изменщиков по знаку зодиака. Они могут обмануть кого угодно.

Овен

Вспыльчивые Овны привыкли добиваться своего, но получив желаемое, быстро теряют интерес. Они могут изменить, если почувствуют себя недооцененными в паре, но никогда не признают предательства. Им важна искра в отношениях.

Весы

Уроженцы этого знака ненавидят одиночество. Они также склонны к фантазиям, что толкает их на поиск приключений. Весы могут пойти на измену и постараются это скрыть от своего партнера.

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Близнецы

Уроженцы этого знака склонны к беспокойству и эмоциональной незрелости. В отношениях для них приоритетом часто является количество, а не качество. Они теряют интерес к избраннику, когда возникают конфликты и ищут любви на стороне.

Рак

Эмоции чувствительных Раков очень сильны, поэтому они часто сомневаются в своем выборе. Они любят флиртовать и могут изменить, если не будут чувствовать себя счастливыми.

Лев

Рожденные под этим знаком излучают уверенность, поэтому легко привлекают людей. Львы пойдут на измену, если разочаруются в выборе. Обман они постараются скрыть.

Стрелец

Представители этого знака любят побеждать и достигать желаемого. Также им нравится ощущение свободы, что может подтолкнуть их на предательство. Стрельцы не думают о чувствах партнера.

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