Сезон Скорпиона заденет каждый знак: кому не повезет

Скорпион – загадочный, импульсивный и амбициозный знак. Сезон Скорпиона – лучшее время, чтобы исследовать теневые стороны и решиться на глубинную трансформацию. Это наиболее магический период в году, что способствует интенсивному самоанализу и судьбоносным решениям.

Астрологи говорят, что после беззаботной энергии сезона Весов, ориентированной на восстановление и поиск гармонии, вы можете заметить, что ваше восприятие обострится, а магнетизм и интуиция углубятся, когда Солнце войдет в знак Скорпиона. Начиная с 23 октября Солнце будет соответствовать соправителям Скорпиона, Марса и Плутона. Вскоре после солнечной ингрессии 24 октября Солнце в Скорпионе образует приятный тригон с ретроградным Сатурном в Рыбах.

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Овен

Сезон Скорпиона бросит вызов вашим финансам, поскольку на первый план выйдут вопросы долгов, ресурсов и активов. В связи с приближением частичного лунного затмения полнолуния в Тельце 28 октября вы можете прийти к неожиданному выводу относительно своей системы ценностей и финансовых целей. В конце месяца вы получите выгодные предложения.

Телец

Вы будете искать гармонию в отношениях. Во время сезона Скорпиона все типы отношений будут в центре внимания, так что вы можете быть заняты поиском любви или продвижением в профессиональном партнерстве. Важным днем будет 24 октября, когда Солнце в Скорпионе перейдет в тригон с ретроградным Сатурном в Рыбах. Придется решиться на неожиданные решения.

Близнецы

Вы будете заняты вопросами здоровья, работы и рутины. Во время частичного лунного затмения 28 октября вы можете получить важные подсказки по дальнейшим действиям. После этого полнолуния вы почувствуете уверенность и прилив сил и захотите взять на себя руководящую должность, получить повышение или расширить обязанности.

Рак

Пора отпустить проблемы и немного отдохнуть, ведь сезон Скорпиона повлияет на ваш пятый дом удовольствий и наслаждений. Вы почувствуете призвание осуществить особую мечту. Пора составить план действий до конца года, но при этом следует понимать, что некоторые события от вас не зависят. Между транзитами Меркурия и Марса в Скорпионе вы почувствуете вдохновение для нового творческого проекта.

Лев

Сезон Скорпиона будет для вас очень интенсивным. Особое внимание придется обратить на проблемы, связанные с семьей и отношениями. Важная профессиональная глава завершится во время полной Луны, частичного лунного затмения в Тельце 28 октября. Вы будете искать баланс между работой и личной жизнью.

Дева

Стремление к перфекционизму не позволит вам бросать начатые дела, и вы будете искать взаимодействие с коллегами и единомышленниками. Придется переосмыслить отношения и принять важное решение, когда 24 октября Солнце в Скорпионе перейдет в тригон с ретроградным Сатурном в Рыбах.

Весы

Сезон Скорпиона будет достаточно успешным, ведь астрологические транзиты усилят второй дом богатства и личных ресурсов. Возможно, пора больше сосредоточиться на себе, поскольку в последнее время вы не доверяете окружающим, столкнувшись с обманом и изменой. Придется копать глубже, чтобы обрести уверенность в своих талантах и навыках, когда 6 ноября Венера в Деве уйдет в тригон с Плутоном в Козероге. У вас есть все необходимое для создания путей, которые могут привести к финансовой устойчивости и признанию.

Скорпион

Настало ваше звездное время. Готовьтесь к неожиданным сюрпризам и приятным жизненным урокам. Солнце в вашем знаке усиливает ваш первый дом идентичности. Ваш сезон будет зависеть от ваших пожеланий, потребностей и планов. Частичное лунное затмение в полнолуние в Тельце 28 октября может даже подчеркнуть, что вам нужно сосредоточиться на себе, а не на партнерстве и обязательствах.

Стрелец

Придется противостоять своим внутренним демонам. Пора серьезно отнестись к своему психическому здоровью, ведь сезон Скорпиона осветит ваш двенадцатый дом подсознания. Обращайтесь за помощью к специалистам, если вы чувствуете чрезмерное истощение или физические проблемы со здоровьем. Не откладывайте визит к врачу.

Козерог

Вы будете погружены в отношения и личные связи, поскольку солнечная энергия ударит по вашему одиннадцатому дому, отвечающему за общение и коммуникацию. Когда 28 октября закончится частичное лунное затмение, вы можете быть увереннее в том, кто ваши настоящие друзья. Вероятно, придется столкнуться с изменами. Если вы хотите окружить себя сильными, изобретательными личностями, тогда поставьте себе за цель сделать это во время новолуния в Скорпионе 13 ноября.

Водолей

Вы сосредоточитесь на карьере и создании положительного имиджа. Смело соглашаясь на рисковые проекты, вы можете довольно быстро добиться успеха. Вы можете стать более открытыми и достигать всех целей, когда частичное лунное затмение в Тельце 28 октября освободит вас от прошлого. Вы почувствуете вдохновение и прилив сил, чтобы начать все с нуля.

Рыбы

Старайтесь избегать "туннельного" видения. Оглянитесь вокруг, чтобы увидеть все возможности и перспективы, которые внезапно откроются перед вами в сезон Скорпиона. Этот период поможет вам определиться с пунктом назначения, если вы хотите путешествовать или переехать. Вы можете использовать эту энергию, чтобы точно определить дальнейшие цели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что период до 29 октября будет невероятно счастливым и радостным для трех знаков.

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