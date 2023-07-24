Сезон Льва будет очень удачным для 4 знаков зодиака: кому повезет

Сезон Льва, который только что стартовал, это каждый раз увлекательное время, полное возможностей для самовыражения, творчества и романтики. Его связывают с высоким чувством радости, ностальгией по детству и исцелением души.

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В этом году сезон Льва совпадает с ретроградной Венерой. Он будет посвящен улучшению самооценки, углублению отношений и поискам ощущения безопасности. Это время будет мотивировать вас взять себя в руки и заново открыть свое "я". А для четырех знаков он еще будет полон удачи и перемен к лучшему, утверждают астрологи. Узнайте, есть ли среди счастливчиков вы.

Близнецы

Представители этого дружелюбного знака будут даже более открытыми для общения. От него вы будете заряжаться положительной энергией. Ретроградная Венера принесет вам встречу со старыми друзьями. Вы также можете чувствовать себя более комфортно, выражая свои мысли в ситуациях, относительно которых раньше сомневались. Воспользуйтесь этим временем, чтобы подумать, почему некоторые дружеские отношения у вас не сложились. Это позволит вам создать круг общения, который больше соответствует тому, кто вы есть. Используйте свое влияние конструктивно и убедитесь, что ваше мнение услышано в важнейших для вас областях.

Лев

Сезон вашего знака побуждает вас к глубокому самоанализу. Обратите внимание на аспекты вашей личности, которые вы игнорировали или подавляли. Спросите себя, что мешает вашему самовыражению, освободитесь от давления ожиданий других людей. Это время глубоко проникнуть в свою суть, воссоединиться со своими подлинными желаниями. Некоторые сложности могут возникнуть в профессиональной сфере – ваши цели могут резко измениться, нарушиться статус-кво и открыться новые пути к совершенствованию. Не позволяйте своему страху перед нестандартным мышлением помешать воспользоваться возможностями роста. Вы готовы погрузиться в новый опыт, который расширит вашу мудрость и даст вам более широкий взгляд на жизнь. Это будет время для глубокого обучения, исцеления старых ран и избавления от навязанных самим себе ограничений. Ваш потенциал безграничен, и вы можете постоянно трансформировать себя. Позвольте себе стать тем, кем вы всегда мечтали быть.

Стрелец

Сезон Льва приносит в вашу жизнь всплески эмоций и тягу к новым знаниям. Вы готовы расширить свои перспективы и открыть новые горизонты. Вы сейчас, как горная порода, внутри которой ждет открытия настоящее сокровище. Это может быть не так просто, как хотелось бы, но вознаграждение того стоит. Вас беспокоят глубоко укоренившиеся чувства, они мешают вам исследовать неизведанные территории и пробовать что-то новое. Распознайте и снимите эти блоки, запустите процесс исцеления. Вы можете работать над теми внутренними препятствиями, которые сдерживают вас и мешают двигаться вперед. Обязательно занимайтесь творчеством, выберите занятие, которое вас вдохновляет и увлекает. Вы способны полностью раскрыть свой творческий потенциал. Кроме того, не забывайте получать удовольствие – оно станет топливом, помогающим двигаться вперед.

Водолей

Пора укрепить личные связи. Ретроградная Венера может вернуть в вашу жизнь старые увлечения, близких друзей прошлого или деловых партнеров, сотрудничество с которыми уже завершено. Это может вызвать сильные чувства и актуализировать старые конфликты. Однако, преодолевая эти трудности, вы получите ценные уроки о себе и других. В семье или паре все тоже может быть непросто для вас. Ваша семья может являться как источником вдохновения, так и напряжения. Но родные напомнят вам, где ваши корни, и будут поощрять вас продолжать расти как личность. В вашей личной жизни произойдут неожиданные изменения, потому что у вас может возникнуть желание освободить место в своей жизни для отношений, которые вынудят вас выйти за пределы зоны комфорта. Воспользуйтесь этим шансом. Обнаружте устаревшие шаблоны и блоки, мешающие развитию отношений, и избавьтесь от них. В течение сезона Льва вам рекомендуется выходить за пределы своей зоны комфорта и идти на просчитанный риск. Идите на примирение, это поможет создать более полноценные связи с близкими и важными людьми.

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