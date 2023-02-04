Семи знакам зодиака будет везти больше других: в 2023-м встретят любовь или поженятся

Новый год – это всегда новые надежды, в том числе на личное счастье. Пока 2023 год еще молод, многие одинокие люди мечтают до его конца встретить свою половинку. Астрологи утверждают, что представители семи знаков будут более других счастливы в сфере любви.

Видео дня

В любовном гороскопе на 2023 г., который составили специалисты по астрологии, перечислены эти знаки. Это Овен, Телец, Близнецы, Лев, Весы, Козерог и Водолей. Вот что обещают им звезды.

Овен

Для Овнов в этом году самая высокая вероятность не просто влюбиться, а еще и вступить в брак. Причем судьбоносной встречи или предложения следует ожидать уже в первой половине года.

Телец

Как и у Овна, у Тельца первая половина года будет благоприятной для брака. Также одинокие представители знака будут полны энтузиазма наладить личную жизнь – его следует использовать по полной.

Близнецы

Близнецам звезды предвещают встречу со своей родственной душой. Вы будете полны вдохновения и склонны к общению, которые привлекут к вам нужного человека.

Лев

И без того смелые Львы в этом году ощутят особую отвагу для того, чтобы пойти на сближение первыми. Делайте этот шаг, он с большой вероятностью принесет вам настоящую любовь.

Весы

Отношения, которые начнутся у Весов в 2023 году, будут счастливыми. Звезды обещают мудрость в понимании партнера и хороший баланс личной и профессиональной жизни.

Козерог

Для Козерогов это будет год обустройства своего дома. А дом не может быть полным, без любви в нем. Поэтому занимайтесь своим жилищем и ожидайте судьбоносной встречи.

Водолей

Настоящие партнерские отношения – вот чего следует ждать Водолею. Если вы давно искали своего человека, то в этом году вы встретите того, с кем создадите по-настоящему прочную связь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал гороскоп на февраль 2023 года для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.