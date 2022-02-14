Семь знаков зодиака часто выбирают отношения на расстоянии: они уверены, что брак - не для них

Отношения на расстоянии часто выбирают те, кто не готов брать на себя ответственность. Они не до конца уверены в своих чувствах, чтобы принять решение о переезде.

Астрологи издания Insider назвали семь знаков зодиака, которые считают, что брак - не для них. Узнайте, кто попал в список.

Близнецы

Близнецы выбирают отношения на расстоянии, поскольку боятся, что партнер может разрушить привычный для них уклад жизни. Они часто не готовы жертвовать встречами с друзьями даже ради любимого человека.

Дева

Представители этого знака уверены, что доверие является важным фактором успеха отношений на расстоянии. На более решительные шаги они не готовы - уроженцы знака хотят сначала проверить чувства и не торопятся с важными решениями.

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Козероги

Козероги уверены, что отношения на расстоянии - идеальный вариант для них до тех пор, пока они не достигнут желаемого финансового благополучия. Уроженцы знака не хотят, чтобы кто-то мешал им строить карьеру.

Водолей

Дружелюбные Водоле имеют много товарищей, а также наслаждаются своей свободой. Таким образом, отношения на расстоянии могут стать для них идеальным вариантом. Они не хотят ограничивать свою свободу.

Стрелец

Уроженцы этого знака обожают путешествия и новые приключения. Отношения на расстоянии дарят им азарт и незабываемые эмоции. Брак Стрельцы считают скучным, поскольку терпеть не могут рутины.

Лев

Страстные и романтичные Львы - прекрасные любовники благодаря своей способности постоянно показывать партнеру свои чувства. Но они уверены, что брак - не для них, ведь ограничения им не нужны.

Рыбы

Уроженцы этого знака очень эмоциональные и выбирают отношения на расстоянии, чтобы если что-то пойдет не так, было не так больно. Рыбам трудно пустить другого человека в свою жизнь, тем более, пойти на такое важное решение, как брак.

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