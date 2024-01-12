Счастливчики года: кто из знаков будет 'сиять' в год Дракона

Китайский Новый год наступает не одновременно с календарным. Ежегодно его дата меняется, ведь определяют ее по фазам Луны. Согласно китайскому календарю, 2024 год пройдет под знаком Зеленого (Деревянного) Дракона, а вступит он в свои права 10 февраля.

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Астрологи утверждают, что Дракон как символ года символизирует власть, процветание, удачу, честь и успех. В этом году он будет связан со стихией дерева, тоже символизирующей рост и развитие. Что именно принесет такое сочетание каждому из знаков восточного зодиака, читайте дальше.

Больше всего удача улыбнется следующим знакам: Обезьяна, Петух, Свинья.

Будет везти также Быкам, Козам, Кроликам и Собакам.

Крыса

Ваша карьера и социальные отношения могут обрести новый импульс. Обратите внимание на свою способность приспосабливаться к предлагаемым условиям и хитрость – они принесут вам пользу в этом году.

Бык

Вы можете получить финансовый успех и стабильность. Ставьте перед собой долгосрочные цели и планируйте инвестиции.

Тигр

Год может быть непростым, но ваша стойкость и решительность помогут преодолеть препятствия. Подумайте, чтобы заняться своим психическим благополучием и самоанализом.

Кролик

Год несет позитив в любви и творческой жизни. Уделяйте особое внимание художественному самовыражению и исследованию своих эмоций.

Дракон

Для вас это особенный год. Не отказывайтесь от лидерских позиций. Но и не забывайте о саморефлексии.

Змея

Ваши отношения могут достичь незаурядной стабильности, у вас впереди значительный личностный рост. Ключевой для вас будет способность проявлять терпение.

Лошадь

Год дарит вам возможности для профессионального роста и социальной активности. Сотрудничество пойдет вам на пользу.

Коза

В ваших отношениях вы достигнете духовного расцвета и баланса. Благодарность и сочувствие к партнеру будут иметь очень важное значение.

Обезьяна

Проблемы могут преследовать вас круглый год. Но благодаря адаптации и решительности вы найдете эффективные решения. Взращивайте уверенность в себе.

Петух

Вас ждет карьерный рост и общественное признание. Эффективное общение является ключевым моментом в достижении ваших целей.

Собака

Для вас возможны значительные изменения в семье и карьере. Постарайтесь проявлять гибкость и сохранять терпение во всем.

Свинья

Вы найдете финансовую устойчивость и моменты радости в личной жизни. Благодарность и чувство удовлетворения тем, что у вас есть, станут ключом к успеху.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака больше всего будет везти в феврале.

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