Самые трудные дни: для кого вторая половина марта станет катастрофой. Гороскоп

Переход Меркурия в знак Овна, Плутона – в Водолея и новолуние также в Овне обещают сделать вторую половину марта сложной для некоторых знаков зодиака. Риски возникают в повседневной жизни, а в отношениях могут начаться конфликты. Большинство времени представители этих знаков будут чувствовать себя, будто их неправильно поняли, а чувства не разделяет никто. Сложнее всего будет обстоять ситуация с работой.

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Дева

Ваша повседневная жизнь будет исполнена сомнений и колебаний. Главная причина переживаний – необходимость найти средства для реализации всех своих проектов. Вы будете отрицать наличие у себя проблем, что никак не поможет их решить. Постоянно откладывая определенные срочные задачи, вы можете очень быстро исчерпать финансовые ресурсы. Постарайтесь не пускать все на самотек, ведь этот период может стать началом нового раздела в профессиональной и личной жизни для вас. На работе, возможно, придется принимать непростые решения. Соберите волю в кулак – они могут принести немалую выгоду в ближайшие месяцы. В личной жизни вас могут ожидать разочарование. Это может выбить вас из колеи. Но проявите стойкость, сложный период не затянется надолго.

Стрелец

Всю вторую половину марта вас будут преследовать неожиданности. Будут разрушаться планы, возникнуть внезапные препятствия. Также вы будете, как никогда, склонны совершать ошибки. Звезды советуют вам отойти на шаг и прагматично взглянуть на дела. Финансовые проблемы и напряженная атмосфера на работе будут расшатывать ваше эмоциональное состояние. Но возьмите его под жесткий контроль и ни в коем случае не принимайте импульсивных решений. Особенно если речь идет о работе. Залягте на дно и пока не делайте больше, чем от вас требуется. К счастью, ваши отношения будут тихой гаванью на этот период. У вас будет плечо, на которое можно опереться.

Рыбы

Удачное начало марта заставило вас расслабиться, так что столкновение с проблемами во второй его половине может стать неожиданностью. Принятые в спешке решения могут отрицательно повлиять на работу. Так же эмоциональная сторона может начать сильно влиять на вашу способность выбирать рационально. Ваше будущее покрыто туманом и нет ясности. Вместо того чтобы оставаться в вечных сомнениях, Рыбам придется отгонять свои негативные и неоднозначные мысли. Постарайтесь отказаться от мешающих вам привычек, собраться и выстроить новый способ ведения своих дел. В противном случае сложный период грозит затянуться.

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