Самые благоприятные даты для свадьбы в 2024 году: версия астрологов

Выбирая дату для свадьбы, мы думаем не только о том, какой может быть погода в этот день и ищем наиболее удобный для всех гостей день, но и желаем, чтобы он был как можно более благоприятным. Чтобы брак, заключенный в этот день, принес паре долгую совместную жизнь, неугасимую любовь и много счастья.

В этом могут помочь астрологи. Они уже составили список дат, которые будут наиболее удачными для свадьбы в 2024 году.

Как выбрать дату свадьбы с помощью астрологии

Для расчета удачной даты свадьбы нужно учесть положения планет, которые могут повлиять на брак. Вот несколько ключевых, но этот список, конечно, не исчерпывающий:

Солнце – указывает на общую для молодоженов цель;

– указывает на общую для молодоженов цель; Венера – описывает, как вы проявляете расположение друг к другу;

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Луна – намекает на степень вашей эмоциональной близости;

– намекает на степень вашей эмоциональной близости; Сатурн – обеспечивает структуру и дисциплину, необходимые для построения совместной жизни.

При выборе свадьбы с помощью астрологии специалисты предлагают начинать с Венеры – планеты любви, романтики и брака. Эксперты сходятся во мнении, что в день свадьбы она должна находиться в положительной связи с Луной. А вот во время ретроградной Венеры следует избегать походов к алтарю.

Кстати, о ретроградах – когда такое движение совершает Меркурий, оно несет не только общие недоразумения и неудачи, но может привнести хаос в юридические документы, которые нужно оформить после свадьбы. Поэтому на это время тоже лучшее торжество не планировать.

А положение Луны важно, потому что именно она показывает, что именно вам потребуется друг от друга, чтобы испытывать эмоциональное удовлетворение в семейной жизни. Именно она расскажет о том, как вы ищете утешение в любви, а также о том, как вы заботитесь о других людях.

Лучшие даты для женитьбы в 2024 году

Хорошая новость состоит в том, что в 2024 году Венера не будет находиться в ретрограде. Однако Меркурий все же несколько раз совершит такое движение по небу. Тем не менее, астрологи назвали даты, которые будут самыми удачными для заключения брака в следующем году:

январь – 20, 25, 27 и 28;

– 20, 25, 27 и 28; февраль – 9 и 24

– 9 и 24 март – 1, 2, 15 и 30;

– 1, 2, 15 и 30; май – 3, 9 и 31;

– 3, 9 и 31; июнь – 1, 14, 19 и 30;

июль – 1, 11, 21 и 28;

– 1, 11, 21 и 28; август – 1 и 2;

– 1 и 2; сентябрь – 1, 19 и 27;

– 1, 19 и 27; октябрь – 2, 12 и 26;

– 2, 12 и 26; ноябрь – 1, 2, 14 и 16;

– 1, 2, 14 и 16; декабрь – 17.

Как видим, в апреле удачных дат для свадьбы с точки зрения астрологии нет. А все потому, что почти весь месяц в ретрограде будет Меркурий. Из перечня исключены все подобные периоды в 2024 году.

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