Рыбы влюбятся, а Близнецам откроются возможности: гороскоп на 22 февраля

Рыбы могут познакомиться с привлекательным человеком и влюбиться, а Близнецам откроются новые возможности – стоит стучать в разные двери. Для Стрельцов этот день будет благоприятным для перемен, а для Водолеев – для решительных действий.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 22 февраля. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Могут понадобиться дополнительные навыки в вашей профессии и вы пойдете либо на курсы повышения квалификации, либо и решитесь на больее основательную и длительную учебу, которая поможет вам стать еще более совершенными.

Телец

Родственники сегодня будут требовать усиленного внимания, впрочем, не столько потребуют, сколько вы сами захотите позаботиться о них и будете настаивать на том, чтобы пройти какие-то дополнительные обследования, лечебный или профилактический курс.

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Близнецы

Если одна дверь закрывается, то посмотрите что-то рядом, поскольку вторая, третья и четвертая обязательно будут открытыми, а еще могут быть гораздо более перспективными. Поэтому не печальтесь сегодня по упущенным возможностям, а поищите что-нибудь получше.

Рак

В настоящее время важно прислушиваться к своему самочувствию и потребностям своего организма. И если вам сегодня захочется остаться дома, или сбавить обороты, не насилуйте себя, лучше отдохнуть, чем потом заболеть.

Лев

Оставьте сегодня все сантименты и становитесь прагматичнее, сосредоточенными на наиболее важных делах. В конце концов, выделите самые важные направления, и не отвлекайтесь на другие темы, чтобы быстрее достичь поставленных целей.

Дева

Встанет вопрос о том, как мудро распоряжаться деньгами. И вы сегодня будете решать, каким образом вам инвестировать или хотя бы просто сберечь то, что у вас есть. И может даже понадобиться сторонняя экспертная помощь.

Весы

Не все вопросы сегодня решаются легко, особенно если они касаются юридических или имущественных дел. Напротив, даже то, что раньше продвигалось достаточно быстро, сегодня может застопориться.

Скорпион

Вы сейчас очень подвижны и эмоциональны, будто вас что-то все время подталкивает и мотивирует, не дает засидеться, так что вы двигаетесь в ритме танго - все время общаетесь, передвигаетесь, активно взаимодействуете с людьми и пространством.

Стрелец

Начните изменения именно с сегодняшнего дня. И запомнить будет легко, и сил у вас будет больше. Особенно у вас все легко удастся, если вы давно уже планировали определенную реорганизацию, но никак не решались, а сегодня день наиболее благоприятен для трансформации.

Козерог

Есть большая вероятность настолько увлечься какими-то интересными вещами, что вы забываете о выполнении даже необходимых дел или ритуалов, и полностью посвящаете время своим давним хобби или новым увлечениям.

Водолей

Решайтесь на смелые шаги, двигайтесь в новом направлении, загадывайте желания – и делайте что-то решительное, чтобы осуществить их. Ибо сегодняшний день будет способствовать решительным людям, которые идут напрямую и не взирают на преграды.

Рыбы

Весна робко постучит в вашу дверь романтической темой, ведь вы сегодня можете познакомиться с весьма привлекательным человеком, возбуждающим ваше воображение и вы, неожиданно для себя, можете влюбиться.

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