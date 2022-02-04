Рыб ожидает дорога, а у Дев может начаться роман: гороскоп на 4 февраля

Рыбы в пятницу могут отправиться в дорогу, дальнюю и длинную, а у Раков будут успешными выступления перед людьми. У Дев царят романтические настроения, поэтому их может привлечь определенный человек, и это станет началом романа.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 4 февраля. Кто будет активно зарабатывать деньги, а кто встретится со старыми друзьями, читайте дальше.

Овен

Вы будете увлечены новыми идеями и направлениями, которые кажутся вам просто гениальными. И вот вы уже по самые уши погружены в новые планы, расчеты, день и ночь рисуете эскизы и перспективы.

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Телец

День самоуглубления и самокопания. У вас есть возможность провести сегодня день в благости, никуда не торопиться, собраться с мыслями. А еще вас может вдруг потянуть на изучение духовных дисциплин или эзотерики.

Близнецы

Никогда отдыхать - вы зарабатываете деньги, и делаете это довольно умело, применяя все маркетинговые ходы, которые знаете или только что выучили. Бизнес действительно сегодня будет вам удаваться, и это вас очень окрыляет и вдохновляет.

Рак

Выступления перед людьми сегодня будут особенно успешными, вам удается привлечь их внимание и даже легко убедить в чем-то. Результат сегодняшних речей станет для вас приятной неожиданностью.

Лев

Спрятаться куда-нибудь подальше и не отсвечивать – вот единственное желание, которое у вас сегодня появится. Вы предпочитаете спокойные занятия и всеми силами пытаетесь остаться дома, можете даже соврать, лишь бы не идти на улицу.

Дева

Романтические настроения уже царят в вашей жизни. Вам может броситься в глаза достойный перспективный партнер, впрочем, сейчас вы этого всего можете и не осознать. Вас просто привлечет человек и это может стать началом романа.

Весы

Что-то или кто-то возвращает вас в прошлое, напоминает о светлых и приятных днях детства или юности, возможно, вы будете готовиться к встрече со старыми друзьями или собрались на встречу выпускников.

Скорпион

Люди, с которыми вас сегодня сведет судьба, будут казаться вам очень привлекательными, и вы способны очароваться. Но не помешает мыслить трезво, проверять их прошлое и проверять все, что они будут говорить.

Стрелец

Наблюдается значительный отток денежных средств, впрочем, это могут быть и нужные расходы, только очень большие, поскольку вы принимаете решение приобрести что-то очень значительное или выплатить кому-то авансы заранее.

Козерог

Кажется, вселенная решила, что вы засиделись и подсунет вам возможность размять мышцы и поучаствовать в соревнованиях, где вы и руками можете помахать, и в словесных баталиях поупражняться, и ум свой применить.

Водолей

Ускоряйте все свои дела, завершайте январские задания как можно скорее для того, чтобы освободиться уже от этого бремени и со спокойной совестью провести выходные и начать все февральские проекты.

Рыбы

Сегодня может понадобиться навык быстро переключаться между разными темами и задачами, ведь вам нужно будет быстро собраться и куда-нибудь уехать, может даже далеко и надолго.

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