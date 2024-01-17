Романтика или важный выбор: гороскоп на 17 января для всех знаков зодиака

Овнов накроет романтика, они совершенно забудут о реальности. Стрельцам придется сделать важный выбор.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Любовь заполонила ваше сердце, но несколько затмила разум. Вы находитесь в тумане иллюзий по поводу предмета вашей страсти и, может, даже выдаете желаемое за действительное. Стоит хоть иногда возвращаться на землю и включать логику.

Телец

Работаете вы сегодня на полную мощность, заняты и ваша голова, и руки, и эмоциональная составляющая включается. Поскольку вы ставите перед собой амбициозные цели, то и работы очень много, но вам это нравится.

Близнецы

Займитесь сегодня тем, что вам больше нравится, не заставляйте себя, потому что насилием вы ничего не достигнете, только силы потратите. Просто выберите из своих многочисленных занятий поистине любимое.

Рак

Те гениальные идеи, которые сегодня к вам приходят, могут стать достаточно перспективными и финансово успешными проектами, если вы вложите немного внимания и денег. Поэтому записывайте все, что приходит в голову.

Лев

Цель у вас сегодня одна – наконец-то завершить перечень дел и выполнить все свои обещания. И безразлично каким образом вы этого добьетесь – настойчивым трудом, кнутом и пряником, шантажом или усилием воли.

Дева

Сегодня могут легко разрешиться давние конфликты, как производственные, так и семейные или дружеские. Поступает новая информация, дополняющая вашу реальность и позволяющая принимать правильные и взвешенные решения.

Весы

Занимайтесь сегодня финансами – формируйте бюджеты, распределяйте средства, платите счета, отдавайте долги, изучайте программы, которые помогают вам считать деньги, планировать доходы и расходы.

Скорпион

Сегодня можно встречаться с важными лицами, влиятельными людьми, от которых многое зависит. И есть большая вероятность того, что вам помогут решить ваши вопросы и подтолкнут в нужном направлении.

Стрелец

Нужно будет сделать важный выбор, но основная сложность в том, что оба варианта будут замечательными, и вам предстоит выбирать между хорошим и прекрасным, что "угрожает" вам успехом и процветанием.

Козерог

Вы сегодня внезапно можете понять, что все время повторяете одно и то же, выполняете привычные ритуалы, бегаете по кругу и ничего не меняете, никуда не растете. Захочется изменить привычный уклад жизни и привнести что-то новое.

Водолей

Вам сегодня приходится очень много ждать, потому что постоянно кто-то опаздывает, задерживает работу, не выполняет свои обязательства. В конце концов, не все от вас зависит, и вам нужно к этому приспосабливаться.

Рыбы

Получите результаты своих предыдущих усилий, премии, награды, знаки внимания и знаки отличия, грамоты, словом, определенные материальные вознаграждения и поощрения. Конечно, вы работали не ради них, но будет приятно.

Как сообщал OBOZ.UA, 2024 станет судьбоносным и принесет много ярких событий для представителей трех знаков зодиака. Все двенадцать месяцев будут для них очень удачными.