Романтика или приключения: гороскоп на выходные 21-22 октября для всех знаков зодиака
Скорпионы на выходных окунутся в романтику, они отлично проведут время. Водолеев потянет на приключения.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 21-22 октября. Узнайте, что ждет вас.
Овен
На месте вам не сидится, будете путешествовать независимо от погоды и природы. Потянет на подвиги, захочется новых впечатлений, даже адреналина, общения с новыми людьми или старыми знакомыми.
Телец
Будет время и вдохновение устроить какие-то праздники и веселье или подготовку к какому-нибудь интересному событию, которое вы сами себе придумали. А может, появится возможность присоединиться к чужим совместным проектам или празднованиям.
Близнецы
Можете наконец-то заняться своими любимыми делами, какие бы они ни были и чем бы вы ни восхищались. И эти выходные будут для вас сплошным счастьем, ведь вы полностью отдаетесь всему тому, что делает вас счастливыми.
Рак
Сейчас вы много времени проводите среди людей, постоянно оказываетесь на каких-то общественных или культурных мероприятиях, где можете и себя показать, и чему-то полезному научиться, и с людьми интересными познакомиться.
Лев
Производственная необходимость потребует от вас активности, и если не присутствия на рабочем месте, то полной включенности во все процессы. Поэтому отдыхать будете позже, сейчас нужно будет трудиться.
Дева
Какие бы разнообразные и интересные планы вы ни строили на эти выходные, ваши родные могут одним махом все перечеркнуть, и вам придется соглашаться и подстраиваться под их планы и нужды.
Весы
Вы сейчас находитесь в хорошем тонусе и отличном настроении, чувствуете тот драйв, когда готовы и горы свернуть, так что будете стремиться провести эти выходные в очень активном ритме, занимаясь спортом или еще чем-то очень подвижным.
Скорпион
Эта светлая осень придаст вам романтическое настроение, когда хочется обнять кого-то очень близкого или провести как можно больше времени наедине с любимыми, наговориться и налюбиться.
Стрелец
Традиционные выходные, которые ничем особенным не отличаются, когда вы переделаете кучу домашней работы, до которой не доходили руки в течение недели, возьмитесь за уборку и подготовку к трудовым будням.
Козерог
Вас сейчас будут привлекать разные интересные места, где можно и что-то новое узнать, и на какие-то пейзажи или сооружения посмотреть, словом, вы можете превратиться в туриста и отправиться в путешествие.
Водолей
В эти выходные вас сами находят приключения, даже если вы сидите безвылазно дома и никуда выходить не собираетесь. Но что-то или кто-то вас непременно вытянет из вашей кельи и бросит в водоворот интересных событий.
Рыбы
Так дома будет хорошо – тихо, спокойно, все нужное – под рукой, можно с удовольствием и полежать, и чего-то вкусного приготовить, и обнявшись, с родными поговорить или посмотреть сериалы.
Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.