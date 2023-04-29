Романтика или обучение: гороскоп на выходные 29-30 апреля для всех знаков зодиака

Раков ждет много романтики и незабываемые моменты счастья. Близнецы займутся обучением.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на выходные 29-30 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Все внимание сегодня обращено к вам, вы оказываетесь в центре очень важных событий. Более того, вы можете и возглавлять все эти процессы, сплачивая вокруг себя людей и мотивируя их на свершения.

Телец

Будет возможность подзаработать немного денег благодаря вашим новым идеям, и уже сейчас вы можете приступить к подготовке к реализации ваших замыслов, которые призваны значительно улучшить ваше финансовое положение.

Близнецы

Снова приходится чему-то учиться. И эти выходные вы посвящаете либо поискам какого-нибудь учебного заведения или курсов, либо уже приступаете к учебному процессу, приобретаете новые знания, которые вам сейчас так нужны.

Рак

Все выходные можете посвятить романтическим темам, ведь сейчас у многих длится период влюбленности, поэтому большинство времени вы посвящаете общению, переписке, флирту, свиданиям или подготовке к встречам.

Лев

Настроение сейчас будет приподнятое и даже праздничное, вы либо тщательно готовитесь к каким-то торжествам, либо с удовольствием полностью отдаетесь празднованию какой-то важной даты, словом, будете развлекаться.

Дева

Будет хороший повод встретиться с друзьями и провести все дни в общении с дорогими вашему сердцу людьми. Лучший вариант на эти выходные – поехать в гости, на дачу, на природу. Тем более что погодные условия уже позволяют.

Весы

Наконец-то вы можете ничего не делать, хотя бы на эти выходные позволяете себе отдохнуть и даже заниматься своими любимыми делами, которые вас наполняют. Впрочем, даже если вам захочется просто спать или сериалы смотреть, вы все равно хорошо отдохнете.

Скорпион

Руководство будет настолько убедительным, что вы согласитесь работать в эти выходные. К счастью, вы можете себе позволить и работать, и отдыхать, и заслужить благосклонность руководства, и некоторое время семье уделить.

Стрелец

Не до отдыха вам сейчас, ведь нужно использовать это время для активных действий, вам нужно что-то доказывать, убеждать и разубеждать, склонять других на свою сторону, словом, влиять на сознание других людей.

Козерог

Посвятите эти выходные обновлению своего здоровья, отдохните по максимуму, посетите какие-то процедуры, пообщайтесь с положительными людьми, сделайте все, что сделает вас веселым, счастливым и здоровым.

Водолей

Отдых в эти дни будет просто шикарный. Вы полностью отключаетесь от внешнего мира, может, даже выключаете телефон и интернет, и уже ничто и никто вам не будет мешать наслаждаться этой весной.

Рыбы

Физические нагрузки сейчас будут очень внушительными. Возможно, вы в эти выходные решили заняться сельскохозяйственными работами на даче или полностью посвящаете время спортивным упражнениям или длительным прогулкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.