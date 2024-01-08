Романтика или финансовая удача: гороскоп на неделю до 14 января для всех знаков зодиака 

Весы окунутся в романтику, будет много счастливых моментов. Водолеи получат значительную сумму денег, что их порадует.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 14 января. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Благоприятное время для групповой работы, когда вы вместе с другими людьми решаете очень важные профессиональные вопросы. Впрочем, это может быть и коллективный отдых вместе с друзьями и коллегами.

Телец

Сосредоточьтесь на мыслительных процессах, проведите инвентаризацию всего того, что сейчас происходит в вашей жизни и тех направлениях, которыми вы хотели бы в дальнейшем заниматься, оцените степень вашего желания и их перспективность.

Близнецы

Наконец-то вы окончательно наводите порядок, как в своих бумагах, доме, рабочем столе, отношениях и даже в голове. От чего приходится отказываться, освобождая место для новых вещей, направлений, идей.

Рак

На этой неделе вы можете получить результаты, на которые рассчитывали выйти в далеком будущем. Вдруг все обстоятельства возвращаются таким образом, что вы быстро и легко достигаете цели.

Лев

Ваш профессиональный уровень уже настолько высок, что пора поделиться с другими тем, что сами уже хорошо знаете. Конечно, за деньги, поскольку нет смысла бесплатно давать то, что вам досталось высокой ценой.

Дева

Перед вами раскрывается целый ряд различных возможностей, и нужно будет только выбрать себе то, что вам больше нравится. Предложения, которые сейчас приходят к вам, будут довольно заманчивыми и перспективными.

Весы

Могут случиться романтические приключения, когда неожиданно вы встретите очень привлекательную для вас личность, можете влюбиться или кто-то влюбится в вас. Кто-то даже может поверить в реальность настоящей любви.

Скорпион

Начинается отсчет новой жизни, а также у тех, кого все более-менее устраивало, закрадывается сомнение, а не изменить ли что-нибудь в своей жизни к лучшему или просто к другому, чтобы получить интересный опыт.

Стрелец

Потянет на философские размышления по поводу того, кто вы такие и чем здесь занимаетесь. И стоит ли и дальше двигаться именно туда. В конце концов именно сейчас нужно определиться с тем, чем вам предстоит заняться в течение этого года.

Козерог

Сделайте, наконец, первый шаг в том направлении, о котором раньше могли только мечтать. Потому что сейчас наступает такое время, когда все ускоряется, и вы можете уже быстро реализовывать свои желания.

Водолей

Сейчас должна прийти очень значительная сумма средств, которой вы должны правильно распорядиться. Причем, учесть как собственные нужды и желания, так и потребности вашей семьи, поэтому нужно заложить все это в бюджет.

Рыбы

Вы сейчас очень востребованы как профессионал, с вами постоянно консультируются, советуются, изучают ваш опыт и ваши достижения. Кажется, что для кого вы становитесь настоящим кумиром и образцом для подражания.

Как сообщал OBOZ.UA, ближайшие пять лет будут судьбоносными для многих знаков зодиака. Придется принимать важные решения, решаться на рисковые переезды и начинать новые разделы в отношениях и карьере.