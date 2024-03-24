Родившиеся весной и летом люди – особенные: астрологи объяснили почему

Месяц, день и даже время рождения могут многое рассказать о характере личности – по крайней мере, так утверждают астрологи. Весна олицетворяет новое начало и пробуждение, а лето является символом расцвета и насыщенности, поэтому черты характера весенних и летних знаков очень отличаются.

Исследование, проведенное в Университете Британской Колумбии в Канаде, дает несколько более научный взгляд на этот вопрос. Исследователи решили проверить, в какие месяцы родилось большинство руководителей крупных компаний. И оказалось, что люди, рожденные весной, считаются более зрелыми и интеллектуально развитыми, поэтому они могут добиться лучших академических результатов и иметь шанс на лучшую работу в будущем. Астрологи рассказали, чем отличаются весенние и летние личности.

Родившиеся во второй половине марта и апреле имеют вспыльчивый темперамент

С весенним равноденствием начинается астрономическая весна, и недаром в сезон Овна рождаются самые "огненные" люди. Это амбициозные, смелые, независимые и страстные личности, любящие спонтанность и готовые к путешествиям и приключениям. Благодаря своей жизненной силе, они часто идут вперед и получают то, чего хотят.

Люди, рожденные во второй половине марта и первой половине апреля, оптимистичны и не впадают в панику или депрессию, столкнувшись с препятствиями. Они чрезвычайно устойчивы к стрессу, и в ситуации, когда многие теряют здравый смысл, могут удивить своим аналитическим мышлением.

Майские именинники стремятся к стабильности и спокойствию

Покой, рациональность, невозмутимость – так можно охарактеризовать зодиакальных Тельцов. Они обладают прагматичным подходом к жизни и любят стабильность. Тельцы не спеша идут по жизни – им тяжело даются перемены. Этот земной знак зодиака любит гармонию с природой, которая дарит ему покой и вдохновение.

Майские именинники редко учитывают мнение окружающих. Это показывает их уверенность в себе. Они отличаются крепкой психикой и изобретательностью. Они отлично используют эти качества на работе, хотя их карьера никогда не складывается так быстро, как это может быть для людей с огненными знаками зодиака. Земной Телец также обладает большой дозой эмпатии, которая проявляется не только по отношению к людям, но и к природе и животным.

Родившиеся в июне – остроумные и общительные

Люди, рожденные в первой половине июня, настоящие социальные бабочки. Это общительные, эмоциональные, остроумные и преданные личности. Близнецы ассоциируются прежде всего с радостью и чувством юмора. Вместе с ними в любой коллектив приходит чувство праздника.

Близнецы очень комфортно чувствуют себя на сцене или в других ситуациях, где нужно проявить свои таланты и быть в центре внимания. Однако иногда Близнецы могут прибегнуть к манипуляциям.

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