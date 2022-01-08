Ретроградный Меркурий (14.01 - 04.02)

Шо, опять? - спросите вы, как волк из известного мультфильма. Да, ретро Меркурий - частый гость в прогнозе. Минимум три раза в году мы будем ощущать его попятное движение.

В этот раз пятится Меркурий с 14 января до 4 февраля. Однако, вспоминая мой прямой эфир на тему ретроградностей, учитываем торможение планеты на подходе и выходе из ретро периода. Поэтому неблагоприятный период увеличиваем еще на плюс-минус неделю: с 7 января до 11 февраля.

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Про ретро Меркурий и его влияние сейчас уже знают многие. Это период, когда наши мысли возвращаются в прошлое и с трудом воспринимают настоящее.

На нем не рекомендуется: подписывать важные бумаги, оформлять договора, начинать проекты, обучение, устройство на работу.

Рекомендуется в этом периоде: завершать недоделанные задачи, реорганизовывать и пересматривать свою жизнь во всех ее сферах.

Это классические рекомендации на все ретро периоды. Но каждый раз необходимо еще учитывать, в каком знаке идет ретро период. Именно по этим качествам мы пересматриваем свою жизнь. А для знающих свой гороскоп, обязательно посмотреть дом гороскопа, где Меркурий делает петлю. Это будет сфера, в которой желательно посмотреть в прошлое, закрыть все долги, пересмотреть к ней отношение.

В этот раз ретро Меркурий задевает знак Водолея (до 26.01) и часть Козерога (26.01 - 04.02). Ретро Меркурий в Водолее дает нам возможность переоценить темы свободы и независимости, перемен и и нововведений. Это отличный момент, чтобы пересмотреть те сферы, где вы не ощущаете движения, где поселился застой. Ретро Меркурий в Козероге создаст хорошую платформу для пересмотра планов и целей. Все ли учтено? Может что-то пропустили? Не учли?

В январе мы сталкиваемся с двойной ретроградностью - Меркурия и Венеры. И, не смотря на то, что многие любят начинать менять свою жизнь с нового года, в этот раз придется потерпеть до 10х чисел февраля. Пока что не спешите, обдумайте тактику, накопите знания и энергию. А в феврале - в добрый путь!