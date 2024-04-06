Ретроградный Меркурий в апреле 'потрясет' знаки: кому будет труднее всего

Ретроградный Меркурий – астрономический феномен, который происходит 3-4 раза в год. Он может оказать большое влияние на нашу жизнь, принося с собой задержки, трудности и неожиданности.

Ретроградный Меркурий привлечет внимание к нерешенным проблемам прошлого. Но астрологи отмечают, что не стоит бояться этого явления, ведь, несмотря на все проблемы, в конце концов мы получим возможность закрыть свои гештальты и двигаться вперед обновленными.

Овен

В период ретроградного Меркурия Овны могут почувствовать себя другим человеком. Этот опыт может побуждать вас полностью пересмотреть себя.

Также вы можете испытать серии неудач, которые вызывают разочарование, но не сдавайтесь и проявите терпение. Помните, что вам не обязательно нравиться всем, чтобы вас признали.

Телец

Тельцам рекомендуется в период ретроградного Меркурия заняться самоанализом. Ваши мечты станут яснее, а воображение и интуиция шире. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы восстановить связь со своим настоящим "я" и открыть свою сущность.

Близнецы

Близнецы почувствуют, что теряют вдохновение и мотивацию. Это заставит вас чувствовать себя более изолированными и подавленными, чем обычно.

Если у вас возникли разногласия с друзьями, будьте искренними, спокойными и откровенно обсудите произошедшее. Вы можете чувствовать себя одинокими, но не беспокойтесь, это нормально и скоро пройдет.

Рак

Ретроградный Меркурий может повлиять на ваши рабочие планы. У вас могут возникнуть разногласия с начальством и недоразумения с подчиненными. Попытайтесь разрешать конфликты мягко, чтобы укрепить ваши отношения. Будьте терпеливы как к коллегам, так и к себе.

Лев

Вы можете чувствовать себя несколько изолированными и далекими от общества. Ищите позитив даже там, где это кажется невозможным, ведь вселенная нередко помогает нам найти правильный путь только тогда, когда мы полностью утеряны.

Будьте осторожны во время путешествий, следите за своим окружением и не становитесь излишне экстравертным.

Дева

Начало года могло быть достаточно сложным для Дев, а ретроградный Меркурий еще больше усилит дискомфорт, который вы чувствуете. Будьте готовы к непредвиденным расходам и рассчитайтесь со всеми долгами.

Когда Меркурий вернется в норму, вы, наконец, почувствуете облегчение и начнете двигаться вперед с новой силой и вдохновением.

Весы

Весам придется погрузиться в глубины своих отношений. Конкретизируйте свое понимание гармонии, партнерства и проанализируйте, как вы подходите к общению с другими людьми. Учитывайте чувства своей второй половинки и не допускайте ошибок, на которых вы уже научились, чтобы избежать любого потенциального напряжения в отношениях.

Скорпион

Ретроградный Меркурий может вызвать путаницу в вашей повседневной работе, поэтому пора пересмотреть ваш распорядок дня. Избавьтесь от негативных и деструктивных привычек и ритуалов, наберитесь терпения и возьмите ситуацию под свой контроль.

Стрелец

Стрельцы могут испытывать скуку и разочарование в период ретроградного Меркурия, однако вас также ожидает множество увлекательных событий и вдохновения.

Ставьте свое удовольствие и саморазвитие во главу угла. Восстанавливайтесь и делайте то, что хотите, но не нарушайте чужие границы.

Козерог

Ретроградный Меркурий поощряет вас восстановить связь со своими корнями. Дом может быть как отправной точкой, так и пунктом назначения.

Вы можете вспомнить прошлые травмы и заново разжечь давно забытые конфликты, произошедшие между вами и вашими близкими. Вспомните положительные уроки прошедшего и не повторяйте свои ошибки.

Водолей

Водолеи станут слишком прямолинейными в период ретроградного Меркурия. Вы можете быть склонны делать необдуманные заявления и ошибки, поэтому лучше дважды подумайте перед тем, как высказывать свое мнение.

Также вас может подводить техника, поэтому производите резервные копии важных документов.

Рыбы

Эта ретроградность может оказать негативное влияние на финансы Рыб. Вы можете начать быть склонными к импульсивному поведению, поэтому будьте готовы и заранее подумайте над планированием своего бюджета.

После того, как Меркурий нормализуется, ваши финансовые проблемы начнут постепенно решаться, особенно если вы работали над улучшением своих отношений с деньгами.

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