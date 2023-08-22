Ретроградный Меркурий готовит новые угрозы: гороскоп на неделю для всех знаков

Ретроградный Меркурий обычно приносит трудности, препятствия в делах и недоразумения в отношениях. Ситуация станет еще более напряженной, когда воинственный Марс будет противостоять мечтательному Нептуну.

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Астрологи советуют сделать все возможное, чтобы избежать конкурентной среды во время этого транзита, следует дать личным проектам некоторое пространство для развития. Дела наладятся, когда Солнце войдет в практический и рациональный знак Девы. В этот период важно замедлиться, тщательно взвесить следующие шаги, оценить состояние бюджета и не принимать поспешные решения.

Овен

В начале недели может показаться, что вы оказались в кризисной ситуации. Главное – быть честными с собой и окружением. Человечность и милосердие помогут двигаться вперед и преодолеть чувство уныния. В конце недели звезды советуют уделить время творчеству.

Телец

На этой неделе вам придется полагаться на свою интуицию, чтобы определить, кто действительно честен с вами, а кто готов предать при первой же возможности. Найдите минутку, чтоб переосмыслить принципиальные вопросы. В течение следующих четырех недель ваше воображение и таланты расцветут, позволяя воплотить энергию в творческие поиски. Одинокие Тельцы, вероятно, встретят кого-то особенного.

Близнецы

Исследуйте возможности. Вы испытываете потребность в ярких эмоциях, так что попробуйте устроить романтическое свидание. Используйте это творческое мышление, чтобы воплотить свои идеи в реальность и сделать первый шаг к успеху.

Рак

На работе вероятны конфликты. Важно избегать споров, поскольку неосторожно произнесенное слово может привести к плачевным последствиям. Если вы все же оказались в затруднительном положении, сделайте все возможное, чтобы высоко поднять голову и двигаться дальше.

Лев

Идя к вершине, не переступайте через эмоции и чувства других. В начале недели вы будете чувствовать себя непобедимыми на работе, но это ложное чувство безопасности может сбить вас с пути. Попытайтесь больше слушать и слышать. И если вы заметите, что кто-то совершает грубую ошибку, не стесняйтесь протянуть руку помощи вместо того, чтобы агрессивно указывать на недостатки.

Дева

Сделайте все возможное, чтобы оставаться открытыми для мнения других, особенно когда вы разговариваете с семьей. Не спешите делать выводы и избегайте спешного принятия решений. Когда Солнце войдет в ваш знак, вы почувствуете, что пришло ваше звездное время.

Весы

Вы имеете яркое воображение и любите украсить действительность вымышленными деталями. На этой неделе следует быть честными. Вы можете избежать любых недоразумений, соблюдая факты. Позвольте себе уединиться в безопасном месте – сейчас пришло время глубинных трансформаций. Вам следует поразмышлять над тем, что нужно изменить в себе, чтобы добиться успеха.

Скорпион

Вам немного надоели все обязанности и условности. Звезды рекомендуют отдохнуть и провести время на природе. Новые знакомства и связи помогут открыть двери для успеха и создать возможности для развития карьеры. Не стесняйтесь обсуждать свои личные цели и видение будущего. И если вы натолкнетесь на достойную перспективу, будьте готовы сделать решающий шаг.

Стрелец

Убедитесь, что вы тратите свое время и деньги с умом. Попробуйте же привлечь внимание к своим еще нереализованным проектам. Вы готовы вкладывать всю энергию в дело, в которое вы действительно верите.

Козерог

Не бросайте слова на ветер. Пустые обещания могут привести к конфликтам и трудностям на работе. Убедитесь, что вы можете подтвердит свои слова, иначе вы окажетесь в неудобной ситуации. Если вы ошиблись, попробуйте обратить внимание на получение дополнительного образования и опыта.

Водолей

В финансовом плане вас ждет сложная неделя. Придется решать вопросы долгов, ссуд, инвестиций, экономии и полностью пересматривать бюджет. Пора проявить независимость, используя свой аналитический ум, чтобы быстро найти решение.

Рыбы

Вы долгое время игнорировали собственные потребности и пренебрегали своими интересами. Попытайтесь определить, что на самом деле имеет для вас ценность и какому делу вы хотели бы посвятить остаток жизни.

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