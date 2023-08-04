Ретроградные планеты 'потрясут' знаки: для кого август будет тяжелым

Август этого года проходит под знаком ретроградности сразу шести планет. Венера, Сатурн, Плутон, Уран, Юпитер и к концу месяца еще и Меркурий будут двигаться в обратном направлении и делать любой прогресс медленным. Но это не значит, что в этом месяце не стоит ожидать завоеваний и побед. Просто к этому придется приложить больше усилий.

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Астрологи рассказали, какие сложности будут возникать у разных знаков зодиака из-за этой серии транзитов. И посоветовали, как с ними бороться. Узнайте дальше свой прогноз на месяц.

Овен

Для вас месяц будет удачным с точки зрения работы, особенно если вы ее делали за других или от имени других. Вы почувствуете мотивацию участвовать в общих делах, особенно тех, которые вызывают у вас эмоциональный отклик. Однако постарайтесь не перегружать себя делами. Лучше найдите время для веселья – звезды способствуют удачным развлечениям. При этом не принимайте спешных финансовых и романтических решений и следите за сигналами своего тела. Ретроградный Меркурий в конце месяца побуждает вас посмотреть свои приоритеты и методы заботы о себе. Постарайтесь быть терпеливее к другим.

Телец

В начале месяца вы можете получить отличный шанс для карьерного роста, улучшения условий труда или увеличения зарплаты. Ожидайте признания своих заслуг. Решение о переезде или покупке собственного жилья будет удачным. Если вы отдалились от семьи, с середины августа начнут появляться хорошие возможности, чтобы восстановить старые связи. В творчестве попытайтесь вспомнить свои детские увлечения и вернуться к ним. Это поможет вам преодолеть застой или блоки, мешающие реализовать давние намерения. Освободившись от них, вы получите много удовольствия от творчества.

Близнецы

Полнолуние в начале августа показало вам способы избавиться от ограниченного мышления, чтобы закрепить этот эффект, отправляйтесь в путешествие или беритесь за обучение. Вы можете вдохновиться на то, чтобы углубить свои профессиональные знания и навыки или вернуться к незавершенному проекту. Однако помните, что такие вещи требуют времени. Не давите на себя нереалистичными терминами. С началом сезона Девы уделите больше времени балансировке рабочего и семейного. Ретроградный Меркурий может дать вам чувство изможденности и неуверенности. боритесь с ними посредством практик заземленности – дыхательных упражнений, медитаций, создания приятного окружения.

Рак

Начало августа станет для вас моментом истины. Возможно, вам нужно откровенно поговорить с любимым человеком или решить проблему, корень которой лежит вне вашего контроля. Тем не менее, это будет шанс покончить с чем-то, что сильно усложняло вам жизнь, исцелиться и начать строить себя заново, наслаждаясь настоящей близостью. Помните о себе и своей ценности. Но не переживайте, если так и не сможете принять в августе важное решение или внести ясность в дела. Марс в Весах будет провоцировать конфликты в вашей семье, но сезон Девы принесет вам уроки терпения, объективности и эффективного общения.

Лев

Начало месяца будет посвящено установлению новых отношений. К примеру, делового партнерства. Но убедитесь, что все контакты работают на вас и приносят вам пользу, а вы хорошо контролируете свои эмоции. В середине месяца вы сможете перезагрузить свое общение, хорошо углубившись в себя. Используйте этот случай, чтобы подарить себе больше любви – заняться своим телом или освободиться от токсичных людей в окружении. Ретроградный Меркурий принесет вам проблемы с финансами, поэтому не совершайте дорогих покупок и откладывайте деньги. Не распыляйте внимание и не позволяйте втягивать себя в ненужную драму. Научитесь преодолевать свои страхи.

Дева

Вам нужно научиться экономить усилия и посвящать больше времени и энергии делам, интересным именно вам. Когда Меркурий войдет в ретроград, подумайте о своих планах и намерениях, дайте себе возможность передумать или отказаться от всего, что больше не находит отклика в вашем сердце. Отпустите, что вас больше не устраивает. Научитесь ценить свои поражения. Есть вещи, которые вы не можете контролировать и это нормально. Следите за своими затратами, не покупайте ничего под действием импульса, на работе поборитесь за лучшую зарплату для себя. К концу месяца в личных отношениях могут появиться трещины – признайте проблемы и обсуждайте их максимально честно.

Весы

Вам нужен отдых, но звезды рекомендуют отдавать предпочтение активным видам – веселью и развлечениям. Вам нужен творческий толчок. Ищите его в эмоциях. Но остерегайтесь чрезмерной драмы в общении с близкими. В середине месяца отношения начнут налаживаться. К тому же не спешите делать радикальные шаги. И избегайте спешных решений в любых областях. Оставляйте себе пространство для снятия стресса. И обязательно заботьтесь о своем теле – не игнорируйте его сигналы.

Скорпион

Начало месяца было для вас достаточно болезненным, ведь в семье появились неожиданные проблемы, сильно влияющие на вашу способность достигать своих целей и испытывать счастье. Соберитесь с духом и положите этому конец. К середине месяца на передний план выйдут ваши амбиции, вам захочется почестей и признания. Возможно, вы готовы изменить направление своей деятельности или попробовать новую профессию. Вам нужно преодолеть неуверенность в себе и сделать шаг навстречу переменам. Во время ретроградного Меркурия просмотрите свои цели и видение собственной пользы для общества.

Стрелец

Вы заряжены идеями и информацией и это побуждает вас буквально жонглировать встречами, проектами и мыслями. Но задумайтесь, не многовато ли вы на себя взяли. Возможно, пора изменить темп или обстановку. Тем более вам сейчас хочется новых знаний и приключений – не отказывайте себе в этом. Ретроградный Меркурий принесет вам возможности карьеры. Пересмотрите свой бизнес-план, переоцените цели и ценности. Остерегайтесь втягивания вас в бессмысленные конфликты других людей. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно – на семье и собственном эмоциональном благополучии.

Козерог

Вы можете получить неожиданную прибыль – возможно, это будет успешный творческий проект или вознаграждение за консультацию или совет. Также середина месяца будет удачной для преодоления сложных и тяжелых эмоций, таких как переживание горя, или работы над укреплением доверия. Период ретроградного Меркурия используйте для переоценки своих идеалов. Будьте готовы продвинуться в карьере в неожиданном направлении. Но не берите на себя слишком много ответственности. К концу месяца вам может понадобиться детокс от новостей и соцсетей.

Водолей

Остановитесь и подумайте о своих чувствах. Возможно, вам нужно больше внимания или заботы. Ретроградная Венера вместе с новолунием во Льве создают хороший момент, чтобы наладить здоровые отношения. Если вы не испытывали поддержки или признания, сейчас вы можете попросить об этом и получить желаемое. Это также может помочь вам стать лучшим партнером или другом. Не бойтесь откровенных разговоров и погружения в собственные эмоции, потребности и триггеры. Поскольку деньги будут в центре внимания, пересмотрите свой финансовый план и обновите его соответствующим образом. Исследуйте мир, ищите приключений, преодолейте собственную неуверенность.

Рыбы

Вы можете почувствовать потребность избавиться от того, что вы переросли или что потеряло для вас значение. Берите управление своей жизнью обратно в свои руки. Восстановите связь со своим умом и телом, составьте удобный для себя график и заботьтесь о своем здоровье. С началом сезона Девы ваши отношения окажутся в горячей зоне, возможны конфликты и проблемы с коммуникацией, над которыми придется хорошо поработать. Чтобы избежать мелочных ссор и драмы, берите ответственность за отношения и свои чувства на себя. Устанавливайте границы, отказывайтесь от всего, что вас истощает и ограничивает. Вы капитан собственного корабля и сила, с которой нужно считаться.

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