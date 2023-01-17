Решающие события и любовные успехи: что ждет каждый знак зодиака до конца января

Последние недели января – период решающих событий и первых итогов. Некоторые знаки получат желаемое вознаграждение за упорный труд.

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Астрологи предсказывают, что Овнам встретятся интересные люди, а Рыбы наконец-то получат ответ на важные вопросы. Близнецов ожидают прибыли, а Ракам пора вспомнить о старых друзьях.

Овен

Для Овнов пришло время общаться, расширять свои социальные горизонты и исследовать новые места. После 18 января вы сможете выйти из подвешенного состояния на работе. Карьерные дела пойдут к лучшему.

Новые знакомства пригодятся и помогут достичь намеченных целей.

Телец

В конце месяца Тельцы ощутят усталость из-за сильной нагрузки на работе. Вы слишком требовательны к себе, звезды советуют найти время для отдыха.

После 25 января лучше выделить время для развлечений, отдыха и семейных вечеров.

Близнецы

Благоприятный период для решения новых задач. Все незавершенные дела, которые вы когда-либо откладывали, лучше решить в конце месяца.

Близнецы будут испытывать вдохновение и энтузиазм. Ваши старания оценят, примерно 30 января можно ожидать прибыли.

Рак

Время отпустить обиды. Не обостряйте конфликты, не вступайте в споры – это негативно повлияет на здоровье. Эмоционально тяжелые проблемы разрешатся.

После 29 января астрологи советуют вспомнить старых друзей и отдохнуть.

Лев

Все проекты, цели и планы воплотятся в жизнь и принесут прибыль. Очень оптимистичный период в карьерном плане. Львы получат новые перспективы.

Также следует уделить внимание личным отношениям. Возможны вызовы и недоразумения.

Дева

Меркурий позволит вам действовать взвешенно и решительно. Четко идите к поставленной цели. Будьте практичны и методичны. После 21 января возможен резкий карьерный рывок.

С 27 января не следует отказываться от внимания партнера. В любви вам очень повезет.

Весы

Для Весов конец января – период творчества, креатива и новых идей. Пора вдохновляться друзьями и творческой деятельностью.

Не будьте слишком амбициозными – просто наслаждайтесь и не упускайте возможностей. Удача придет.

Скорпион

Молодая Луна 21 января откроет новую главу в вашей личной жизни. Приготовьтесь к переменам. Следуйте по зову сердца.

Звезды советуют участвовать в общественной жизни – высказывать свои мнения и давать советы. Они будут полезны и удачны.

Стрелец

Финансовые шаги, которые вы сделаете 17 и 18 января, настроят вас на более благоприятный путь. Вам важно иметь смелость и брать на себя решение сложных проблем.

Вы сможете с уверенностью двигаться вперед к творческим планам. Родные и близкие вас поддержат.

Козерог

18 января – день принятия решений, когда вы четко очертите свои планы и идеи.

Объективно оценивайте факты и попытайтесь взять финансы под свой контроль. С 25 января звезды прогнозируют положительные перемены. В личной жизни все наладится.

Водолей

18 января принесет интересные открытия и Солнце войдет в ваш знак рождения 20 января. Пора действовать и начать прокладывать новые пути.

Некоторые события и люди могут ввести вас в заблуждение. После 25 января проблемы начнут разрешаться. Вы точно справитесь со всеми трудностями.

Рыбы

Период долгого и изнурительного ожидания завершится. Вы, наконец, получите ответы на важные вопросы.

Прислушайтесь к новым идеям, они могут быть очень успешными. Венера войдет в ваш знак 22 января, поэтому следует ожидать романтических событий.

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