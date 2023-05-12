Решатся все проблемы: гороскоп Таро до конца недели

К концу этой недели на небосводе начались заметные планетарные сдвиги, предвещающие изменения и сюрпризы всем знакам зодиака. Конечно, лучше встречать такие времена подготовленными, зная, куда может завести эта извилистая тропа.

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Поэтому был составлен гороскоп Таро, который подскажет направление движения для каждого знака. Узнайте, что ждет именно вас. И что предсказывает всем главная карта недели.

Карта недели – Девятка жезлов

Эта карта предвещает успех, преодоление проблем и исполнение желаний. Поворачивайтесь к трудностям лицом и вы сможете преодолеть их. Не медлите. Чем раньше, тем лучше.

Овен – Повешенный

Пора прекратить борьбу и отпустить ситуацию. Признайте неудачу, поражение или критику. И не принимайте это близко к сердцу. Повешенный призывает вас посмотреть на ситуацию под совершенно новым углом или чужими глазами, и тогда вы увидите путь вперед.

Телец – Колесо фортуны

Вас окружает энергия новых возможностей. Не сидите на месте, не цепляйтесь отчаянно за старое, не игнорируйте шансы, плывущие к вам в руки. Адаптируйтесь и изменяйтесь. Для вас сейчас возможно абсолютно все.

Близнецы – Королева жезлов

Вы стремитесь расширять свое мировоззрение как умственно, так и физически, и сейчас самое время для этого. Путешествуйте, исследуйте, проявляйте лидерские качества. Составляйте планы, самостоятельно запускайте изменения в своей жизни. Будьте открыты к чему угодно.

Рак – Маг

Признайте свой скрытый потенциал, свой талант. Вы уникальная личность, способная творить значимые вещи, так что не сидите, сложа руки. По всей вероятности, для реализации задуманного вам понадобится дополнительное образование. Ищите, где и как его получить.

Лев – Королева кубков

Для вас пришла пора развлечься, поухаживать за собой и как следует расслабиться. В отдыхе нуждаются и ваше тело, и ваш разум. Из пустого кувшина ничего не нальешь, так что дайте себе возможность наполниться. Делайте то, что делает вас счастливым и вдохновенным. К примеру, запланируйте несколько приключений на лето, которые будете с нетерпением ждать.

Дева – Двойка жезлов

Сейчас вы очень заняты и на горизонте уже маячит успех. Не останавливайтесь, продолжайте свое движение вперед. Проанализируйте, что работает для вас, и удвойте усилия. А все, что вас сдерживает, отбросьте без сожаления.

Весы – Шестерка мечей

Вы переросли мир, в котором вы живете. Это естественно и нормально, и вам следует действовать в соответствии с этим чувством. Все рано или поздно кончается. Научитесь распознавать знаки, когда настает время перелистнуть страницу. Именно сейчас вы на развилке. Не задерживайтесь, сделайте следующий шаг.

Скорпион – Звезда

Вы от природы склонны больше смотреть на темную сторону жизни, но Звезда и на нее проливает свет. Вы можете обнаружить или понять что-нибудь важное. Начните с решительных шагов в направлении своей мечты – Вселенная заметит, что вы встали на этот путь.

Стрелец – Императрица

Сделайте отношения своим приоритетом. Если у вас в планах любовь, страсть, беременность, расширение семьи или творчество, то Императрица предвещает вам удачу. Если нет – побуждает задуматься о перечисленном. Будьте спокойны и умиротворены и ищите гармонию с миром природы. Наслаждайтесь всем лучшим в жизни: любовью, семьей и домом.

Козерог – Тройка мечей

Испытываемое сейчас недоверие небезосновательно. Кто-то из вашего окружения относится к вам не слишком дружелюбно. И вы знаете, кто. Ограничивайте общение с этим человеком, насколько это возможно. Если кто-нибудь решит показать вам свое настоящее лицо, верьте ему. Защищайте себя. Правда, принесет вам облегчение.

Водолей – Семерка чаш

Творчество и развлечения – вот что доставит вам радость и успех. Мечтайте, медитируйте, слушайте любимую музыку, займитесь чем-нибудь новым и интересным. Всё это принесет вам массу новых идей. То, что придет к вам сейчас, вы будете использовать еще долго и пожинать хорошие плоды.

Рыбы – Двойка мечей

У вас в руках инструмент, который может разрубить тяжелый узел в вашей жизни. Поэтому доберитесь до сути давно мучающего вопроса, хорошо все обдумайте, обсудите с толковыми людьми, а потом сделайте вывод и сразу действуйте. У вас нет выбора, пора выбираться из тупика. Сама по себе проблема не решится.

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