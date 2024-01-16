Редко заводят друзей: названы антисоциальные знаки зодиака

Непринужденные беседы и знакомства с новыми людьми не всем даются просто. Для некоторых они становятся настоящим стрессом, если не сказать кошмаром. Такие люди предпочитают остаться вечером дома, нежели отправиться веселиться с друзьями, и не упускают случая побыть в одиночестве.

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Астрологи утверждают, что такая нелюдимость может быть связана со знаком зодиака человека. Узнайте из материала дальше, кому она действительно присуща. Знаки расположены в порядке от слегка интровертных до полностью замкнутых.

Телец

Дело не в том, что Тельцы необщительны, они просто ненавидят покидать свою зону комфорта, чтобы завести новых друзей. Даже на вечеринке они будут оставаться в одиночестве или не выходить за пределы привычной группы. Представители знака весьма самодостаточны, потому они редко обращаются за помощью. К тому же они легко раздражаются, что только усиливает их сдержанность.

Овен

Как самый главный лидер среди всех знаков зодиака, Овен может быть слишком ярким, чтобы с ним захотели общаться другие люди. Они склонны к слишком бурным эмоциям, могут потерять равновесие даже по пустякам и готовы добиваться своего до последнего, игнорируя чувства других людей. Овен просто не командный игрок.

Дева

Девы перфекционисты, поэтому они тяжело переживают чужое несовершенство. Родившиеся под этим знаком страдають из-за этого и часто критикуют и исправляют своих визави. По своей сути это стремление к контролю. Из-за это же черты Девы имеют очень жесткий, устоявшийся распорядок дня, в который им трудно вписать встречи и общение с друзьями.

Рак

Раки – известные домоседы, которые любят проводить время в одиночестве. Если поставить представителя знака перед выбором, он всегда выберет поспать дома, а не приключения или даже простую прогулку. Любые некомфортные условия побуждают Рака спрятаться в свой панцирь. Они предпочитают общаться в узкой группе и не пускать туда никого незнакомого. Именно поэтому им бывает тяжело заводить друзей.

Козерог

Козероги скорее сконцентрируются на достижении своих профессиональных целей, чем будут взаимодействовать с людьми. Они предпочитают иметь одного или двух близких друзей и, возможно, еще кого-то особенного в своей жизни. Но так они упускают возможность пообщаться с тем, кто мог бы помочь им продвигаться в жизни и карьере. Негативная черта Козерогов, мешающая им заводить друзей, это склонность осуждать других. Они часто смотрят свысока на людей, особенно тех, кто не имеет дисциплины и порядка в жизни.

Скорпион

Таинственная натура Скорпиона происходит от наклонности этого знака оставаться замкнутым, особенно в присутствии незнакомцев. Они очень эмоциональны и скрытны, а некоторые вдобавок не очень любят людей. Представители этого сложного водного знака как правило склонны справляться со своими чувствами самостоятельно. К людям, с которыми они проводят свое время, Скорпионы относятся очень избирательно.

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