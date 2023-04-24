Разочарование или финансовая удача: гороскоп на 24 апреля для всех знаков зодиака

Овнов ждет разочарование в близких людях, они получат плохие новости. Львы могут рассчитывать на финансовое вознаграждение.

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Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 24 апреля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Небольшое разочарование, которое вы испытаете сегодня, будет касаться вашего ближайшего окружения, которое покажет свое истинное лицо. А не слишком ли вы очаровываетесь в людях, пусть даже в ближайших?

Телец

Пересидите этот непростой период где-то подальше от людей и событий. Сегодня желательно работать дома, погрузиться в какую-то кропотливую работу и почти не общаться с людьми. Спокойно наблюдайте за всем происходящим вокруг.

Близнецы

Этот день желательно провести на максимуме своих возможностей, будьте быстрыми и продуктивными, успевайте как можно больше, чтобы сегодня сделать очень много дел и освободить ближайшие дни для других задач.

Рак

Будет попытка ограничить вашу свободу или рассказать, как вам нужно действовать. И придется применять все средства для того, чтобы отстаивать свои ценности, включая право на самовыражение и свободный выбор деятельности.

Лев

Бизнес сегодня приносит доходы и осознание того, что вы продвигаетесь в правильном направлении, выбрали именно тот вид деятельности, который позволяет вам и раскрыться, и получать достойное вознаграждение.

Дева

Важно сегодня автоматизировать все производственные процессы, по крайней мере, изучить эту тему, что позволит вам меньше времени работать руками и больше усилий направлять на творчество, интеллектуальную деятельность и на то, чем вам приятно заниматься.

Весы

Это будет очень правильный день, когда вы должны вести себя сдержанно и праведно, не спешить, не рисковать, соблюдать правила дорожного движения, все законы и субординацию, чтобы не разгребать потом ошибки и лишние проблемы.

Скорпион

Очень благоприятное время для интенсивной умственной деятельности, когда нужно что-то считать, анализировать и взвешивать. И это поможет осознавать какие-то важные вещи и, возможно, с другой стороны посмотреть на привычные вещи.

Стрелец

Сейчас вы не знаете, за что хвататься, ведь у вас накопилось столько работы, что и за неделю не справиться. И лучше не набрасываться сразу на все эти задачи, а составить план и расставить приоритеты, чтобы определить самое главное.

Козерог

Будет довольно сложно отделить правду от вымысла, тем более, если это не просто так обстоятельства складываются, а кто-то сознательно пытается ввести вас в заблуждение. Поэтому, для лучшего восприятия действительности лучше меньше кого-то слушать и лучше смотреть самому.

Водолей

Возникают непростые вопросы выбора, когда вы должны решить, как дальше будет продвигаться ваша жизнь, в какую сторону сворачивать. И вы будете немало колебаться и сомневаться, стоит ли куда-то идти или все же сил на продвижение не хватает, нужно еще немного посидеть на месте.

Рыбы

Вы еще сейчас не годны слишком активно работать, а некоторые даже могут взять выходной, чтобы заняться личными делами или отдохнуть от людей и шума. И действительно, сегодня вам лучше не беспокоиться о различных производственных делах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астрологи рассказали, какие знаки зодиака могут остаться без денег в старости. Ошибки молодости обойдутся им очень дорого.

Кроме того, астрологи подсказали, как разбогатеть каждому знаку зодиака. По словам специалистов, достичь финансового благополучия можно, если проанализировать свои ошибки и уверенно двигаться к цели.