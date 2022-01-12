Раки получат деньги, а Стрельцы прославятся: гороскоп на 12 января

Раки получат деньги за работу или в качестве подарка, а Стрельцы могут прославиться на выступлениях. Девы могут попасть на громкое празднование, а Водолеи получат информацию о коварных действиях конкурентов.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака по картам таро на 12 января. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

День может стать переломным, и вы сегодня отправляетесь туда, куда до недавнего времени даже не собирались. Словом, сегодня приходит понимание того, что нужно что-то менять, и вы уже начинаете эти изменения.

Телец

Очень разноплановый день, когда вам приходится буквально разрываться на разные части, чтобы успеть решить вопросы по разным направлениям, потому что время вас будет подгонять и вы не можете все перенести на потом.

Видео дня

Близнецы

Возможны контакты с официальными инстанциями, где у вас есть возможность закрыть все свои правовые или финансовые вопросы. И этот день вы проведете во властных или других бюрократических коридорах.

Рак

Приятным бонусом сегодня будут деньги, которые вы получите, возможно, за работу, а возможно как подарок от родственников или друзей. В конце концов, это могут быть и какие-то сертификаты или акционные предложения, которые позволят вам значительно сэкономить.

Лев

Чувствуется небольшой спад активности, вы будто устали – и от праздников, и от работы, и от напряжения, и от расслабления, в конце концов, вы уже не знаете чего вам хочется, и это – самый плохой вариант, ведь как можно удовлетворить несформулированное желание.

Дева

Неожиданно попадаете на какое-то бурное празднование, где у вас будет возможность отвести душу и как следует повеселиться и потанцевать. А еще – пообщаться с очень интересными и позитивными людьми.

Весы

Будете иметь небольшой бонус от близких людей. Возможно, вы все еще получаете какие-то новогодние поздравления, или кто-то вам захочет доставить удовольствие, заплатит по вашим счетам или что-то подарит.

Скорпион

У вас будто открывается второе дыхание, потому что вы получаете волшебный пендель, который позволит вам очень мощно вырваться вперед и поразить всех и бешеной работоспособностью, и свежими идеями.

Стрелец

Если сегодня у вас по плану выступления, то есть все шансы прославиться и перейти на совсем другой уровень в вашей деятельности, ведь вы можете завоевать расположение многих людей и таким образом для вас сейчас открываются все пути.

Козерог

Веселое настроение и желание праздновать не покидает вас и сегодня. И вы находите себе братьев по духу, потому что вместе как-то интереснее, и продолжаете веселиться. А может это вы наконец-то осмеливаетесь посетить очередную компанию родственников или друзей.

Водолей

Получите информацию о коварных действиях ваших конкурентов, которые долгое время могли маскироваться под личиной друзей, разведывая разные секреты. И вот сегодня их коварные намерения могут быть вами раскрыты.

Рыбы

Самое время позаботиться о надежных финансовых вложениях, об определенных инвестициях, к примеру, в землю или недвижимость, валюту или золото. Словом, позаботиться о будущем своем, а также своих родных и близких.

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