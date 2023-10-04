Ракам будет тяжело, а Водолеи столкнутся с финансовыми вопросами: гороскоп на неделю

Неделя будет достаточно насыщенной для всех знаков зодиака. Астрологические транзиты будут побуждать к раскрытию творческих аспектов. Будут возможности реализовать свои желания и исследовать новые способы мышления.

Используйте это время, чтобы строить конкретные планы, начинать дела, о которых вы давно мечтали. Астрологи говорят, что может быть сложно отделить правду от вымысла, когда эти планеты находятся в оппозиции.

Овен

Астрологи советуют не тратить энергию на бессмысленные начинания. В начале недели нужно будет особенно разборчиво относиться к тому, как вы проводите свое время. Вы можете попасть в ловушки, через которые вы не сможете выполнить все, что есть в списке дел. Сделайте все возможное, чтобы оставаться сосредоточенным и помните: вам не нужно это делать самостоятельно. Научитесь делегировать и просить о помощи.

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Телец

Это прекрасное время, чтобы проявить свои желания. Не бойтесь выражать свои смелые мечты и пробовать что-то новое. Однако по поводу финансов следует быть особенно внимательными и осмотрительными. Лишние расходы могут привести к серьезной нехватке денег в конце месяца.

Близнецы

Не берите на себя слишком многое. Избегайте упорных усилий, чтобы справиться со всем, что есть в вашем списке дел. Вместо этого сделайте перерыв и займитесь небольшой творческой работой. В конце недели вы можете чувствовать себя особенно полезным и стремиться поделиться своими идеями с близкими.

Рак

Старайся не беспокоиться о мелочах. В начале этой недели вам может быть сложно понять весь хаос вокруг вас. Вскоре вы будете готовы восстановить связь со своими верными друзьями и начнете строить увлекательные планы на осень. Бросьте себе вызов, чтобы попробовать что-нибудь новое.

Лев

Не стесняйтесь просить о помощи. Вы сильные, смелые и настойчивые, однако не всегда нужно делать все своими силами. Если вы столкнулись с финансовой проблемой, самые близкие люди могут помочь вам разобраться в сущности. Работайте над тем, чтобы принять подлинное мышление о достатке.

Дева

Вам очень нужен отдых. Пытаясь сбалансировать профессиональную и личную жизнь, вы почувствуете сильное истощение. Прогуливайтесь, читайте книги, слушайте любимую музыку и делайте все возможное, чтобы отдохнуть. После короткого перерыва вы будете готовы вернуться в мир, возможно даже с мощным новым видением вашей карьеры.

Весы

На этой неделе придется много общаться, но знакомства и переговоры будут полезны. Сделайте все возможное, чтобы атмосфера была легкой и не втягивайтесь в изнурительные разговоры. Ближе к концу недели вы почувствуете себя бодрыми и будете готовы перенаправить свою энергию на небольшие изменения – например, ремонт или генеральную уборку.

Скорпион

Вам захочется перемен и приключений. На этой неделе вы будете максимально убедительны и сможете уговорить даже застенчивых друзей присоединиться к вам в развлечениях. Незапланированные поездки будут полезны и подарят множество впечатлений. С новыми силами вы сможете добиться больших успехов в перспективе.

Стрелец

Вам захочется побыть наедине. В начале этой недели поиск "тихого убежища" может помочь минимизировать ваш стресс. Вам просто нужна минута, чтобы действительно упорядочить свои мысли. Позже вы будете готовы снова сосредоточить свое внимание на своих профессиональных целях.

Козерог

Не верьте всему, что слышите. В начале недели придется противостоять определенным незваным советам. Помните: только вы можете решать, что действительно является лучшим для вашей жизни. Тем временем на карьерном фронте у вас будет возможность повысить эффективность на работе, если вы сможете выработать некоторые лучшие привычки в течение следующих недель.

Водолей

Доверяйте своей интуиции. В особенности это касается финансовых дел. Не подписывайте документы, тщательно их не изучив. Особенно это касается выплаты долгов, наследства или крупных покупок. Когда дело доходит до вашей карьеры, знайте, что вам может понадобиться помощь, если вы хотите выйти на новый уровень.

Рыбы

В начале недели в отношениях и разговорах будет много недоразумений. Звезды рекомендуют отвлечься и погрузиться в деятельность, которая поможет вам расслабиться. Вы сможете получить более четкое представление о том, куда следует двигаться дальше.

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