Рак решится на переезд, а Козерога ждут трудности: гороскоп Таро на февраль

Второй месяц года станет для некоторых знаков зодиака периодом вызовов и затруднений. Но не стоит отчаиваться, неурядицы скоро пройдут, ведь новолуние даст прекрасную возможность реализовать свои мечты и воплотить их в жизнь.

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Астрологи предсказывают, что Овнов ждут важные прорывы в делах, а Близнецам следует прислушиваться к интуиции. Весов могут постигнуть финансовые проблемы, поэтому нужно быть внимательными.

Овен

Карта Таро: Туз мечей

В этом месяце вас ждет прорыв. Будьте открыты к тому, что вселенная пытается вам сообщить.

Вы можете получить важное сообщение или телефонный звонок, который станет отсчетом нового периода в вашей жизни.

Девиз месяца: "Я получаю свой прорыв".

Телец

Карта Таро: Перевернутая восьмерка жезлов

Старайтесь не огорчаться и не злиться из-за любых задержек, которые возникнут в феврале. Нервность будет работать против вас. Сделайте глубокий вдох и знайте, что когда все проблемы пройдут, вам следует сделать шаг навстречу изменениям.

Будьте внимательны, не торопитесь, четко не продумав все варианты. Вы можете пожалеть о том, что действовали слишком импульсивно.

Девиз месяца: "Я отпускаю разочарование".

Близнецы

Карта Таро: Верховная Жрица

В феврале вам следует прислушаться к себе. Попытайтесь временно отбросить голос логики и разума, чтобы услышать интуицию.

Ваши внутренние ощущения подскажут правильное решение старых проблем. Дела должны наладиться.

Девиз месяца: "Я прислушиваюсь к интуиции".

Рак

Карта Таро : Шестерка мечей

Февраль для Раков – месяц движения. Это может быть переезд на новое место жительства или перемещение по работе.

Ключевым будет высвобождение эмоционального багажа вокруг определенной проблемы. Изменения принесут больше гармонии в вашу жизнь, так что не упускайте шансов.

Девиз месяца: "Я принимаю изменения".

Лев

Карта Таро : Шестерка кубков

Февраль – очень удачный месяц для Львова. Вы шагаете навстречу радости.

Найдите время, чтобы повеселиться в этом месяце: позвоните давним друзьям или посетите места вашей бурной молодости. Когда вы посылаете радость и доброту, эта энергия возвращается к вам. Так что сделайте маленькие подарки тем, кого любите.

Девиз месяца: "Я шагаю к радости".

Дева

Карта Таро: Перевернутая сила

Девы продолжают сомневаться и колебаться. Звезды советуют наконец-то сделать выбор.

За этот месяц заботьтесь о себе, восстановите уровень энергии и решите проблемы со здоровьем.

Девиз месяца: "Я верю в себя".

Весы

Карта Таро: Перевернутая четверка пентаклей

В этом месяце основное внимание уделите финансам, управлению деньгами и реструктуризации того, как вы экономите и тратите.

Разумно берите деньги и начинайте экономить. Вам очень необходима финансовая подушка, так что подумайте об экономии.

Девиз месяца: "Я пересматриваю свои отношения с деньгами".

Скорпион

Карта Таро: Перевернутый король кубков

Этот месяц предназначен для того, чтобы сбалансировать свое настроение. Вы уже достаточно долго сдерживали глубокие эмоции и чувства, и в результате чувствуете нервозность и раздражительность.

Пора обратить внимание на самочувствие. Задайте себе вопрос: что вызывает мои эмоциональные триггеры? Наверное, у вас есть нерешенные проблемы, с которыми нужно разобраться.

Девиз месяца: "Я уравновешиваю свое эмоциональное благополучие".

Стрелец

Карта Таро: Королева пентаклов

Похоже, в этом месяце Стрельцам предстоит повышение на работе. Вы можете получить новую работу или финансовую возможность. Есть шанс начать свой бизнес или получите повышение по службе.

Все в феврале будет способствовать вашему материальному развитию. Работайте с изобретательностью и практической энергией.

Девиз месяца: "Я иду к финансовой безопасности".

Козерог

Карта Таро: Повешенный

Февраль может стать для вас периодом подвешенного состояния. Но не пугайтесь. Иногда нам нужно сделать паузу, поразмыслить и восстановить силы.

Это состояние приостановки требует от вас доверять вселенной по поводу того, что будет дальше. Избегайте жесткости и контроля. Именно в эти моменты вы можете найти отличные идеи, которые помогут вам перейти к следующему этапу.

Девиз месяца: "Я доверяю вселенной".

Водолей

Карта Таро: Перевернутая девятка мечей

Февраль предназначен для того, чтобы избавиться от волнений и тревог. Большое внимание уделите своему психическому здоровью. Сделайте это приоритетом.

Уделите время себе. Физические упражнения и спящий режим помогут снизить уровень стресса.

Девиз месяца: "Я сдерживаю уровень стресса".

Рыбы

Карта Таро: Тройка мечей

Все начинается с любви к себе. Независимо от того, переживаете ли вы горе или несчастливую любовь, пришло время переоценки жизни.

Вытаскивайте себя из эмоциональной ямы. Вы достаточно времени уделили унынию, чтобы начать отпускать боль. Проснитесь утром со словами: я люблю и поддерживаю себя сегодня.

Девиз месяца: "Я посвящаю день любви к себе".

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