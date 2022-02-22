Пять знаков зодиака ждут большие проблемы весной 2022: им придется взять себя в руки

Некоторые знаки зодиака могут столкнустья с серьезными проблемами весной 2022 года. В их жизни произойдет череда неприятных событий.

Астрологи издания Santeplusmag назвли пять знакл зодиака, у которых в марте начнется "черная полоса". Чтобы пережить этот период, им нужно держать себя в руках.

Водолей

Уроженцы этого знака Воздуха вряд ли оценят ранние весенние дни. Они могут столкнуться с финансовыми пробламами. Им лучше не рисковать и не инвестировать в новые проекты.

Близнецы

Близнецы могут чувствовать себя переутомленными с первых дней весны. Им нужно побольше отдыхать и проводить время наедине. Также в этот период Близнецы смогут отсеять токсичных друзей. Большая вероятность, что возикнут проблемы и конфликты на работе.

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Лев

У представителей этого знака будут будут проблемы на всех фронтах - конфликты в семье, ссоры на работе и неприятные ситуации с друзьями.

Дева

Девы рискуют пострадать от непонимания со стороны родственников и родителей. Уроженцы этого знака очень много работают, что может спровоцировать недовольство близких - Девам советуют проводить больше времени с приятными для них людьми.

Овен

Уроженцам этого огненного знаку, которые любят действовать, будет трудно найти то, что придетчя по душе. Они почувствуют уныниые и могут впасть в депрессию - проблемы будут во всех сферах жизни. Овны рискуют стать жертвами обмана и потерять деньги.

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