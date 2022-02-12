Пять знаков зодиака ждут большие проблемы в 2022 году: Черный Тигр принесет им беды

Удача часто приходит внезапно, и "черная" полоса в жизни сменивается "белой". Но некоторым уроженцам зодиакального круга в 2022 году придется столкнуться с трудностями.

Астрологи издания Knowinsiders назвали пять знаков зодиака, которых ждут большие проблемы в 2022 году. Черный Тигр принесет им беды.

Рыбы

Уроженцы этого знака совершат некоторые ошибки, которые негативно отразятся на их жизни, возможен разрыв отношений. В октябре на работе все пойдет все пойдет не так. Рыбы будут чувствовать себя "потерянными" и могут даже впасть в депрессию.

Водолей

У рожденных под этим знаком будут проблемы, связанные с финансами и личными отношениями. Июль станет самым грустным месяцем в этом году. Водолеи могут потерять деньги из-за необдуманных решений и поссориться с родными. Небольшой конфликт может привести к разрыву отношений.

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Козерог

Представители этого знака рискуют сделать неверный шаг, который негативно скажется на их расходах. В марте их ждут неприятности финансового плана. Им нужно набраться терпения и уверенности, а также позаботиться о том, чтобы на "черный день" были деньги.

Рак

У эмоциональных Раков в жизни может произойти событие, которое повлечет за собой череду неудач. Особенно это касается бизнес-проектов. Март будет самым неудачным месяцем для поиска партнеров и заключения новых контрактов.

Близнецы

В 2022 году общительные Близнецы столкнутся с рядом проблем. Им надо будет решать проблемы, которые коснутся их семьи. В феврале их беспокойство и склонность к размышлениям резко возрастут. В целом год будет трудным.

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