Пять знаков зодиака ждет большое счастье в любви: 2022 год подарит им судьбоносные перемены

Любовь – очень сильное чувство. Оно заставляет людей меняться в лучшую сторону, быть добрее и совершать благородные поступки.

Эксперты по звездам издания Рroiezionidiborsa назвали пять знаков зодиака китайского гороскопа, которых ждет большое счастье в любви. 2022 год подарит им судьбоносные перемены.

Собака - 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934 год

В течение этого года у Собак будут хорошие шансы официально оформить отношения. Астрологи утверждают, что знак, с которым Собака будет наиболее совместимой, - это преданный и добросердечный Бык. Союз будет долгим и благополучным.

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Крыса - 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924 год

Для этого знака год Черного Тигра является одним из лучших для вступления в брак. Одинокие Крысы тоже смогут найти вторую половинку и в скором времени оформить отношения. У них будет хорошая совместимость с Быком, Драконом, Змеей или Собакой.

Свинья - 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935 год

Те, кто уже состоит в отношениях, могут заключить брак в течение лета. Кроме того, есть вероятность пополнения в семье. Идеальный партнер для Свиньи – Дракон.

Дракон - 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928 год

В этом году Драконы также имеют хорошие шансы жениться. Если у них есть длительные отношения, возможно, это лучшее время для свадьбы.

Кролик - 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927 год

Новый год принесет огромную энергию тем, кто родился под знаком Кролика. У них будет достаточно сил, чтобы принять очень важное для своей жизни решение, в том числе и заключить брак. Их союз будет основан на взаимной верности.

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