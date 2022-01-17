Пять знаков зодиака ждет большая удача до конца января: им будут завидовать

Некоторые люди, кажется, привлекают удачу, куда бы они ни пошли, в то время как другим сложно даются победы. Везучие люди могут легко получить все, чего только пожелают.

Астрологи издания Рeopleactmagazine назвали пять знаков зодиака, которых ждет большая удача до конца января. Им буду многие завидовать.

Овен

Январь 2022 года откроет для трудолюбивых и уверенных в себе Овнов хорошие возможности для того, чтобы привести в порядок финансы и увеличить заработок. Однако начало месяца неблагоприятно для завязывания новых романтических отношений, лучшее время для этого - последние дни месяца.

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Телец

В начале января у представителей этого знака могут возникнуть некоторые сложности на работе, но они быстро разрешатся. Эксперты по звездам сулят Тельцам карьерный рост и увеличение доходов. Однако уроженцам знака придется поработать над чувством такта. В плане здоровья и прибыли у них будет все отлично.

Скорпион

Скорпионам очень повезет в карьере и финансовых делах. На протяжении всего месяца у них будут хорошие возможности для воплощения оригинальных идей и стратегических планов. Инициативность и смелость позволит им добиться успеха.

Стрелец

Январь 2022 года для упрямых Стрельцов ознаменуется появлением новых идей и множеством возможностей для их реализации. Поддержка окружающих создаст прочную основу для реализации планов. Коммуникабельность и активная самоотверженность окупятся в карьере.

Водолей

Этот месяц обещает старательным Водолеям счастливое время для развития талантов, приобретения необходимых навыков и общественной активности. Элегантность и грация станут залогом успеха у противоположного пола. Процветанию в карьере будет способствовать целеустремленность.

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