Пять знаков зодиака – 'вечные жертвы': они любят 'страдать' и склонны к депрессии

Есть люди, которые любят, когда их утешают, и не боятся публично выражать свои чувства. Такие люди склонны хандрить и убеждены, что обречены жить в невзгодах.

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Астрологи издания fabiosa назвали пять знаков, которые "вечные жертвы". Они любят "страдать" и склонны к депрессии.

Весы

Люди, рожденные под этим знаком, могут долго затаивать обиды и зацикливаться на своих чувствах.

Весы уверяют вас, что они жертвуют своим временем, деньгами и психическим благополучием, ничего не получая взамен. Если вы не хотите испортить с ними отношения — поблагодарите за все, что они делают.

Раки

Эти люди полны сострадания и всегда будут готовы прийти к вам на помощь, но если они не получают никакой благодарности за свои действия, то у них может развиться синдром жертвы. Часто Раки сами не знают, чего ожидают, и требуют слишком многого от других.

Девы

Рожденные под знаком Девы убеждены, что если в их жизни что-то идет не так, то это не их вина.

Если им не удастся решить проблему, то они будут искать виновного: часто они возлагают вину за свои неудачи на "вселенную" или на внешние силы.

Рыбы

Уроженцы Рыб всегда найдут хорошее оправдание своим действиям. Они никогда не упустят возможности упомянуть, что просто хотели помочь вам, хотя на самом деле в этом не было необходимости. Рыбам нравится страдать, потому что они обвиняют себя в слишком многих проблемах других.

Козероги

Козероги мало кому доверяют и с подозрением смотрят на намерения окружающих. Эти люди увидят угрозу там, где ее нет, и в этом корень их страданий.

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