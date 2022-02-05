Пять знаков зодиака склонны к изменам: они всегда найдут себе оправдание

Измена способна разрушить даже самые длительные отношения. Легко поддаются искушению любители приключений и адреналина.

Астрологи издания Сolombia определили пять знаков зодиака, которые склонны к изменам. Они всегда найдут себе оправдание.

Овен

Авантюрный характер Овнов делает их склонными к неверности, даже если они очень любят своего партнера. У них также есть невероятная способность убеждать других в том, что у них были веские причины для своего поведения.

Близнецы

Любопытные Близнецы всегда хотят испытать что-то новое и ищут острых ощущений. Им быстро все надоедает, поэтому они нуждаются в необычных эмоциях, чем и пытаются оправдаться.

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Водолей

Уроженцев этого знака к неверности приводит чувство, что они потеряли свободу. Однако Водолеи становятся самыми верными и преданными, когда сильно влюбляются, но это бывает очень редко. Обычно Воделеи свои измены пытаются обяснить жаджой к новым "приключениям".

Скорпион

Рожденные под этим знаком верны до тех пор, пока не начнутся проблемы в отношениях. Они поведутся на любое искушение, чтобы снова испытать сильные чувства. Скорпионы ведут двойную жизнь незаметно для всех.

Весы

Представители этого знака очень нерешительны, поэтому часто сомневаются в выборе партнера. Они изменяют так мастерски, что никто и никогда не догадается об их двойной жизни. Винуу за свои поступки они пытаются переложить на партнера.

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