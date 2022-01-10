Пять знаков зодиака постоянно попадают в неприятности: удача обходит их стороной

Некоторые люди притягиват неприятности как магнит. У них "черная полоса" практически не заканчивается, что связано с тем временем, в которое они родились.

Астрологи издания Оfeminin назвали пять знаков зодиака, которых удача часто обходит стороной. Узнайте, кто есть в списке.

Дева

Представителям этого знака часто не везет в дружбе - их окружение может использовать их в своих целях. Но и сами Девы очень хитры и даже могут быть агрессивными, если что-то то идет не по плану.

Они отличаются перфекционизмом и не могут смириться с тем, что жизнь не идеальна, из-за чего "притягивают" к себе неприятности.

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Весы

Уроженцы этого знака часто становятся жертвами манипуляций. Весы слишком доверчивы, что делает их отличной мишенью для мошенников. Это может привести к большим финансовым потерям, поэтому уроженцам знака нельзя терять бдительности.

Близнецы

Разговорчивые Близнецы любят обманывать окружающих и сами очень часто становятся жертвами обмана. Их буквально преследуют неудачи на работе, а о карьерном росте им остается только мечтать. Добиться цели уроженцам знака очень трудно из-за того, что они сами часто меняют свое мнение.

Стрельцы

Стрельцы отличаются авантюризимом, но поспешные решения могут дорого стоить им, особенно в любви. Уроженцам знака часто разбивают сердце, из-за чего им трудно довериться людям. Также их может поджыдать опасность на дороге, поэтом за рулем нужно быть крайне внимательными.

Водолей

Свободные, независимые Водолеи часто попадают в неприятности из-за своего стремления всегда говорить правду. Они причиняют боль другим и не чувствуют за собой вины, что возвращается к ним бумерангом. Уроженцам знака очень трудно обрести гармонию в любви.

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