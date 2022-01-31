Пять знаков зодиака очень ценят свободу: они не спешат заключать брак

Некоторые представители зодиакального круга очень ценят свою свободу и ставят на первое место карьерные амбиции. Они не спешат заключать брак.

Астрологи издания Yourtango назвали пять знаков зодиака, которые не торопятся с официальным оформлением отношений. Им тяжело брать на себя ответственность.

Стрелец

Стрельцы не хотят, чтобы их ограничивали. Они обожают путешествовать и опасаются, что семейные узы станут тому препятствие. Поэтому уроженцы знака часто предпочитают отношения на расстоянии, чтобы было много романтики и любви, но никакой ответственности.

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Водолей

Именно независимость Водолеев становится причиной того, что они не торопятся строить серьезные отношения. Уроженцы знака хотят насладиться жизнью перед тем, как вступить в брак. Часто они откладывают это на десятилетия и обретают счастье в любви только в старшем возрасте.

Лев

Уроженцы этого знака стремятся получать признание и похвалу, поэтому для них крайне важна карьера. Они боятся, что брак может помешать им в продвижении на работе, поэтому предпочитают свободные отношения.

Телец

Люди этого знака очень упрямы и требовательны, им трудно найти человека, который полностью бы соответствовал их идеалу. Они не хотят в отношениях ограничений, но сами склонны слишком контролировать партнера. Тельцы очень недоверчивы.

Весы

Именно нерешительность Весов мешает им остепениться. Они боятся потерять то, что уже достигли. Для уроженцев знака важно достичь финансовой стабильности, свободно путешествовать и не иметь никаких ограничений. Именно из-за этого возникает страх перед браком.

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