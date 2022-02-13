Пять знаков зодиака очень легкомысленны: с ними трудно строить отношения

Есть люди, которые ничего не воспринимают всерьез, поэтому с ними сложно общаться. Им часто все равно на то, что происходит вокруг.

Эксперты по звездам издания Сhedonna отметили пять самых легкомысленных знаков зодиака. С ними очень трудно строить отношения, ведь они действуют импульсивно.

Рак

Уроженцы этого знака зодиака интересуются только тем, что касается лично их. Раки достаточно легкомысленны и не торопятся брать на себя обязательства - они легко могут забыть о том, что обещали еще вчера. Кроме того, люди этого знака могут игнорировать собеседника и даже отомстить ему, если их чувства заденут.

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Стрелец

Чувствительные Стрельцы крайне независимые люди, привыкшие к одиночеству и не желающие вступать в серьезные отношения. Они всегда окруженные друзьями и готовы на любые приключения.

Близнецы

Общительные Близнецы не любят доверять другим, поэтому стараются не рассказывать о себе много. Они общаются практически только на нейтральные темы. Уроженцы знака забывают о своих обещаниях и не умеют держать слова.

Весы

Представители этого знака ничего не хотят воспринимать всерьез. У них действительно слишком много желания смеяться, шутить и всегда быть счастливыми. Им редко хочется вести серьезный и открытый разговор. Кроме того, они не торопятся заключать брак, ведь это слишком большая ответственность для них.

Рыбы

Люди этого знака добрые и милые, но к сожалению, к чему-то серьезно относиться не могут. С ними тяжело вести важные разговоры и откровенничать. Они твердо верят, что в жизни нет места для грусти. Рыбы действуют импульсивно и часто жалеют о своих словах и поступках.

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